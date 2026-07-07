استاندار کرمان گفت: با تأسی به راه، منش و توصیه‌های این شهید والامقام، تلاش خواهیم کرد مسیر خدمت‌رسانی و توسعه استان را با قدرت و جدیت بیشتری ادامه دهیم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان استاندار کرمان با تأکید بر اینکه مراسم گرامیداشت رهبر شهید، تجدید عهدی برای ادامه مسیر خدمت به مردم بود، گفت: با تأسی به راه، منش و توصیه‌های این شهید والامقام، تلاش خواهیم کرد مسیر خدمت‌رسانی و توسعه استان را با قدرت و جدیت بیشتری ادامه دهیم.

محمدعلی طالبی در حاشیه مراسم بزرگداشت و ادای احترام مدیران و کارکنان دولت در استان به آقای شهید ایران گفت: در این مراسم، سجایای اخلاقی، منش مدیریتی و همچنین نکات مورد تأکید آقای شهید ایران در مسیر پیشرفت، آبادانی کشور و مسائل مورد توجه ایشان مورد بیان و تأکید قرار گرفت.

وی افزود: با تأسی به راه و منش ایشان و نکاتی که در دوران مسئولیت‌های مختلف، از ابتدای انقلاب تا زمان شهادت بر آنها پافشاری می‌کردند؛ تلاش خواهیم کرد این مسیر را پرقدرت‌تر از گذشته ادامه دهیم.

استاندار کرمان گفت: امیدواریم با مشارکت مردم، که یکی از محور‌های مورد تأکید رهبر شهیدمان بود، و همچنین با همدلی و وفاقی که می‌تواند به‌خوبی در استان کرمان شکل بگیرد، بتوانیم چالش‌های پیش‌رو را به‌درستی مدیریت کرده و روند توسعه استان را با شتاب بیشتری دنبال کنیم.