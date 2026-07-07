به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، محمود محمودی با تاکید بر قاطعیت صنعت برق در برخورد با استخراج غیرقانونی رمزارز به ویژه در اوج بار تابستان، گفت: استخراج غیرقانونی رمزارز افزون بر اینکه سبب فشار بر شبکه و اختلال در تامین برق شهروندان می‌شود، خطر آتش‌سوزی و آسیب به تجهیزات برقی را افزایش می‌دهد.

وی افزود: همکاران ما در شرکت توزیع نیروی برق استان تهران تا امروز موفق به شناسایی و جمع‌آوری ۶۱۹ مزرعه با ۱۰ هزار و ۱۹۴ دستگاه استخراج غیرمجاز رمزارز شده‌اند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران تصریح کرد: با جمع‌آوری این دستگاه‌ها با توان مصرفی ۱۸ هزار و شش کیلووات، از هدررفت سالانه ۱۲۴ میلیون و۲۵۴ هزار و ۸۵۰ کیلووات ساعت انرژی معادل مصرف برق ۵۱ هزار و ۷۷۳ خانواده جلوگیری به عمل آمده است.

محمودی در خصوص عملکرد این شرکت در سه ماهه نخست امسال نیز گفت: در طی این مدت، از ۲۱ مزرعه استخراج غیرقانونی رمزارز، تعداد ۴۳۷ دستگاه ماینر کشف شد که توان مصرفی این دستگاه‌ها بالغ بر ۱۳۹۸ کیلووات بود.

وی افزود: با کشف و جمع‌آوری این دستگاه‌ها از هدررفت سالانه ۱۲ میلیون و ۲۴۹ هزار و ۹۸۹ کیلووات ساعت انرژی معادل مصرف برق ۵۵۰۴ خانواده جلوگیری به عمل آمد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران در پایان خاطرنشان کرد: به بیان دیگر، ۲۱ فرد سودجو، برق مصرفی ۵۵۰۴ خانواده را صرف سود نامشروع خود می‌کردند که پرونده آنها برای رسیدگی به دستگاه قضایی ارسال شده است.