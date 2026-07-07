

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی نفرات دعوت شده که باید پنجشنبه ۱۸ تیرماه در محل تمرینات حضور داشته باشند، به شرح زیر است:

۵۵ کیلوگرم: پیام احمدی (خوزستان) پویا دادمرز (خوزستان) حسین بیژنی (کهگیلویه و بویراحمد)

۶۰ کیلوگرم: علی احمدی وفا (خوزستان) مهدی محسن نژاد (خوزستان) میلاد رضانژاد (خوزستان)

۶۳ کیلوگرم: محمدمهدی کشتکار (فارس) عرفان جرکنی (تهران) محمدمهدی غلامپور (فارس) علیرضا نجاتی (قم)

۶۷ کیلوگرم: سعید اسماعیلی (خوزستان) محمدجواد رضایی (قم) میثم دلخانی (فارس)

۷۲ کیلوگرم: دانیال سهرابی (خوزستان) حجت رضایی (خوزستان) احمدرضا محسن نژاد (خوزستان)

۷۷ کیلوگرم: علی اسکو (مازندران) علیرضا عبدولی (خوزستان) اهورا بویری (خوزستان)

۸۲ کیلوگرم: غلامرضا فرخی (فارس) محمدرضا مختاری (فارس) ابوالفضل مهمدی (خوزستان)

۸۷ کیلوگرم: علیرضا مهمدی (خوزستان) یاسین یزدی (مازندران) کامران بک پیکری (خوزستان)

۹۷ کیلوگرم: محمدهادی ساروی (مازندران) محمدهادی صیدی (خوزستان) امیررضا مرادیان (تهران)

۱۳۰ کیلوگرم: فردین هدایتی (مازندران) امین میرزازاده (خوزستان) مرتضی الغوثی (مازندران) ابوالفضل فتحی تزنگی (فارس) محمد کاظمی احمدآبادی (فارس)

سرمربی: حسن رنگرز

مربیان: حسن حسین زاده – مجید رمضانی - طالب نعمت پور - فرشاد علیزاده – مهدی علیاری – بابک ولی محمدی