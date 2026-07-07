

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، استاندار خراسان رضوی در نشست خبری ستاد استانی برگزاری مراسم استقبال و تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب گفت: نماز بر پیکر رهبر شهید نیز با محوریت صحن انقلاب اسلامی در حرم مطهر همزمان در خیابان‌های طبرسی، نواب و شیرازی با حضور گسترده مردم برگزار می‌شود.

غلامحسین مظفری افزود: جریان زیارت و تردد زائران در صحن‌های پیرامونی حرم مطهر به‌صورت مستمر و بدون وقفه برقرار خواهد بود و محدودیت‌های تشرف صرفا در صحن‌ها و رواق‌های مرکزی از ظهر چهارشنبه ۱۷ تیرماه ۱۴۰۵ به‌صورت تدریجی تا پایان مراسم تدفین اعمال می‌شود.

وی ادامه داد: تردد از تمام مسیر‌های منتهی به مشهد به‌صورت عادی و بدون هیچ‌گونه محدودیت برقرار خواهد بود و همه تمهیدات لازم برای سفری ایمن، روان و شایسته برای حضور مردم سرافراز ایران اسلامی در این آیین تاریخی تشییع امام شهیدمان فراهم شده است.

مظفری گفت: ساختاری مناسب برای هماهنگی بین ارکان برگزاری این مراسم فراهم شده است، مسئولیت برگزاری و تامین امنیت این مراسم بر عهده سپاه امام رضا (ع) است و آستان قدس رضوی مدیریت تشییع و تدفین و وداع با پیکر رهبر شهید را در حرم مطهر رضوی برعهده خواهد داشت.

وی افزود: ما به عنوان دولت، پشتیبانی برگزاری این مراسم را انجام می‌دهیم و کار اصلی را مردم عهده دار هستند آنگونه که ما زیر ساخت، بستر و ابزار را فراهم می‌کنیم.

وی ادامه داد: آنچه از خراسان رضوی انتظار می‌رود، برگزاری مراسم تشییع مناسب، باشکوه و در شأن امام شهیدمان است که توقع به جایی هم است و ما به عنوان یاران خراسانی رهبر شهید مسئولیت برگزاری مناسب این مراسم را برعهده داریم.

استاندار خراسان رضوی گفت: اعضای شورای تامین و همه دستگاه‌های اجرایی و مردم با همدلی در کنار هم خواهند بود، استان‌های خراسان جنوبی و شمالی نیز به عنوان استان‌های معین خراسان رضوی ما را در برگزاری این مراسم مراسم تاریخی یاری می‌کنند.

مظفری با تاکید بر اینکه مراسم تشییع پیکر رهبر شهید یک مسئولیت اداری نیست بلکه مردمی است، افزود: در ابتدا ۱۲ هزار موکب متقاضی اعلام خدمت رسانی به زائران بودند، اما این تعداد به سه هزار موکب کاهش یافت که در این ایام و برگزاری مراسم به مردم خدمت رسانی خواهند کرد.

وی ادامه داد: رهبر شهید انقلاب ۴۷ سال قبل برای انجام مسئولیت خطیرشان مشهد را به تاریخ ۲۸ تیرماه به مقصد تهران ترک کردند و اینک بعد از ۴۷ سال به مشهد بازمی گردند تا در جوار امام علی ابن موسی الرضا (ع) آرام گیرند.

استاندار خراسان رضوی گفت: از نخستین روز‌های شهادت رهبر انقلاب شواهد حاکی از آن بود که تدفین در مشهد انجام خواهد شد به همین منظور از آن روز تاکنون ۱۶ نشست شورای تامین و نشست‌های دیگر برگزار شده که در مجموع به ۱۰۰ نشست برای برنامه ریزی و هماهنگی در این رابطه می‌رسد.

مظفری افزود: بر مبنای تقسیم کاری که صورت گرفته است، هفت کارگروه در ذیل ۳۵ کمیته کاری برنامه ریزی مفصلی برای مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انجام داده‌اند.

وی ادامه داد: ستاد استانی هماهنگی مراسم تشییع پیکر رهبر شهید نیز تاکنون ۱۲ نشست برگزار کرده و همه مقدمات برای برگزاری باشکوه این مراسم فراهم شده است.