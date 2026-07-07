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دانشگاه علوم پزشکی ایران با هدف تسهیل مسیر تبدیل ایدهها به محصول و تجاریسازی، تدوین آئیننامهای جامع را برای حمایت از طرحهای نوآورانه در دستور کار قرار داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، جلسه تدوین آییننامه حمایت از طرحهای فناورانه امروز با حضور دکتر مجید صفا، معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه، دکتر سمیه مخبر، مدیر فناوری سلامت و جمعی از اساتید و متخصصان حوزه فناوری در دفتر معاونت تحقیقات و فناوری این دانشگاه برگزار شد.
دکتر مجید صفا در ابتدای این نشست با تأکید بر اهمیت ارتقای سطح فناوری در کشور، گفت: هدف از برگزاری این جلسه، تدوین چارچوبی جامع و کارآمد برای حمایت از ایدههای فناورانه از مرحله شکلگیری تا تجاریسازی است.
وی همچنین بر «لزوم تسریع در فرآیندهای اجرایی و تقویت حمایتها از طرحهای نوآورانه و فناورانه» تأکید کرد.
در این نشست همچنین دکتر سمیه مخبر، مدیر توسعه فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی ایران با اشاره به اهمیت فناوری سلامت اظهار کرد: فناوری سلامت نقش کلیدی در بهبود شاخصهای بهداشتی و درمانی کشور دارد و لازم است سازوکارهای حمایتی ویژهای برای طرحهای مرتبط با این حوزه در آییننامه پیشنهادی در نظر گرفته شود.
در بخش دیگری از این نشست، حاضران درباره محورهای اصلی آییننامه به بحث و تبادل نظر پرداختند و پیشنهادهای خود را درباره نحوه ارائه تسهیلات، جذب سرمایهگذاری، حمایتهای حقوقی و مالکیت فکری و همچنین سازوکارهای ارزیابی و نظارت بر طرحهای فناورانه مطرح کردند.
در پایان جلسه نیز حاضران بر تدوین پیشنویس اولیه آییننامه توافق کرده و مقرر شد کارگروهی متشکل از نمایندگان معاونت تحقیقات و فناوری، متخصصان حوزه سلامت و سایر اساتید مدعو، روند تدوین این آییننامه را پیگیری کنند.