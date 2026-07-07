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گذر گردشگری با محورهای ادبی، عرفانی و حماسی در شهرستانهای استان بوشهر تعریف میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ معاون گردشگری و سرمایهگذاری استان بوشهر گفت: طرح ایجاد گذرهای گردشگری با محوریت مفاهیم ادبی، عرفانی و حماسی در تمامی شهرستانهای استان بوشهر در دستور کار برنامههای فرهنگی و گردشگری قرار گرفته است، طرحی که با هدف تقویت هویت فرهنگی، معرفی ظرفیتهای تاریخی و توسعه گردشگری فرهنگی در مناطق مختلف استان اجرا خواهد شد.
وحید جمالی افزود: هر یک از شهرستانهای استان بوشهر با توجه به پیشینه تاریخی، شخصیتهای فرهنگی و ظرفیتهای بومی خود، میزبان گذرهایی با مضامین ادبی، عرفانی و حماسی خواهند شد. در این گذرها تلاش میشود با بهرهگیری از المانهای هنری، روایتهای تاریخی، اشعار و مفاهیم فرهنگی، فضای شهری به بستری برای معرفی میراث معنوی و فرهنگی منطقه تبدیل شود.
وی بیان کرد: همچنین در قالب این طرح، برگزاری رویدادهای فرهنگی، شبهای شعر، اجرای موسیقی و آیینهای بومی، نمایشهای آیینی و عرضه صنایعدستی در این گذرها پیشبینی شده است تا علاوه بر ایجاد نشاط اجتماعی، زمینه جذب گردشگران فرهنگی نیز فراهم شود.
جمالی ادامه داد: توسعه گذرهای موضوعی در شهرستانها میتواند به توزیع متوازن گردشگری در سطح استان کمک کرده و ضمن رونق اقتصادی محلهها و بافتهای تاریخی، زمینه معرفی ظرفیتهای فرهنگی کمتر شناختهشده بوشهر را نیز فراهم کند.
وی گفت: استان بوشهر با برخورداری از پیشینه تاریخی، تنوع آیینها و سنتهای فرهنگی و حضور چهرههای برجسته ادبی و حماسی، ظرفیت قابل توجهی برای توسعه گردشگری فرهنگی دارد و اجرای این طرح گامی در راستای بهرهگیری از این ظرفیتها در سطح استان به شمار میرود.