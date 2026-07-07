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دانش آموز شهرضایی، دوچرخهاش را نذر تامین آب عزاداران حسینی کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ امیرطاها موسایی، دانشآموز مدرسه محمودی شهرستان شهرضا و از خادمان عزاداران حضرت سیدالشهدا (ع)، در اقدامی خداپسندانه، دوچرخه خود را فروخت و مبلغ حاصل از آن را برای تهیه آب مورد نیاز عزاداران حسینی اختصاص داد.
وی درباره انگیزه این اقدام گفت: خدمت در مسیر امام حسین (ع) را افتخار میدانم، وقتی به تشنگی امام حسین (ع)، یاران باوفایش و اهلبیت ایشان در واقعه عاشورا فکر میکنم، دلم میخواهد سهمی هرچند کوچک در رفع تشنگی عزاداران آن حضرت داشته باشم.
این دانشآموز افزود: اگر امام حسین (ع) و یارانش برای زنده نگه داشتن دین اسلام از جان خود گذشتند، من هم میتوانم از یکی از وسایل مورد علاقهام بگذرم تا یاد و نام آن حضرت زنده بماند.
امیرطا هاموسایی با اشاره به درسهای مکتب عاشورا، خطاب به همسالان خود گفت: کربلا یک مدرسه بزرگ است، مدرسهای که درسهایی مانند ایثار، گذشت، آزادگی و مقاومت را به ما میآموزد، این تجربه به من نشان داد که میتوان با گذشتن از بخشی از داشتهها، گرهی از کار دیگران باز کرد و به نیازمندان کمک کرد.
وی از دانشآموزان خواست؛ با الهام از فرهنگ عاشورا، روحیه همدلی و نوعدوستی را در مدارس تقویت کنند.