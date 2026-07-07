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اداره کل هواشناسی استان اصفهان درباره احتمال وقوع توفان و گردوخاک در برخی از مناطق استان هشدار سطح نارنجی صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ اداره کل هواشناسی استان اصفهان با صدور هشدار سطح نارنجی اعلام کرد، که از بعدازظهر امروز سهشنبه تا شامگاه پنجشنبه ۱۸ تیرماه به دلیل تشدید افزایش اختلاف فشار در جو، وزش باد به نسبت شدید، تندباد و توفان لحظهای همراه با خیزش گردوخاک به ویژه در ساعات عصر و شب پیشبینی میشود.
این شرایط مناطق شمالی و شرقی استان به ویژه شهرستانهای آران و بیدگل، اردستان، انارک، بادرود، چوپانان، خور و بیابانک، زواره، کاشان، کوهپایه، مهاباد، نطنز، ورزنه و نایین را در بر میگیرد.
هواشناسی اصفهان همچنین در خصوص احتمال سقوط اشیاء از ارتفاعات، خسارت به سازههای موقت، داربستها، تابلوهای تبلیغاتی و پوشش گلخانهها، شکستن شاخه درختان فرسوده، کاهش دید و اختلال در ترددهای جادهای بهویژه در محورهای کویری و برونشهری، افزایش غلظت گردوخاک و کاهش کیفیت هوا و احتمال خسارت به محصولات کشاورزی هشدار داد و توصیه کرده است که هموطنان در ترددهای جادهای بهویژه مناطق کویری احتیاط کنند.
هواشناسی همچنین بر لزوم استفاده از ماسک در نواحی کویری و بیابانی به ویژه گروههای حساس، احتیاط در عبور از نواحی کوهستانی، اطمینان از استحکام سازههای موقت و تابلوهای تبلیغاتی، خودداری از پارک خودرو در کنار درختان کهنسال و ساختمانهای نیمهکاره، و رعایت نکات ایمنی در اجرای فعالیتهای عمرانی تاکید کرده است.
هشدار سطح نارنجی هواشناسی زمانی صادر میشود که رخداد پدیدهای جوی اثرات منفی به دنبال داشته باشد و موجب خسارتهای احتمالی شود.
هشدار نارنجی رنگ جهت آمادهباش دستگاههای مسوول برای مقابله با یک پدیده خسارتزا صادر میشود.