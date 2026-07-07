به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، رئیس اداره تعلیم و تربیت کودک مازندران از آغاز اجرای پویش استانی «دست‌های کوچک، بدرقه بزرگ» همزمان با سراسر کشور در کودکستان‌های استان خبر داد و گفت: این پویش با هدف تقویت هویت ملی و دینی، مسئولیت‌پذیری، عشق به وطن و ایجاد تجربه‌ای ماندگار برای کودکان در کنار خانواده‌هایشان برگزار می‌شود.

خدیجه عباسی اظهار کرد: همزمان با اجرای این برنامه در استان تهران و سایر استان‌های کشور، کودکستان‌های سراسر مازندران نیز با مشارکت نوآموزان، مربیان، مدیران و مؤسسان در این حرکت فرهنگی حضور یافته‌اند.

وی افزود: سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک، پویش «دست‌های کوچک، بدرقه بزرگ» را طراحی کرده و اداره تعلیم و تربیت کودک مازندران نیز زمینه مشارکت گسترده مراکز پیش‌دبستانی استان را در اجرای این برنامه ملی فراهم کرده است.

رئیس اداره تعلیم و تربیت کودک مازندران با تأکید بر اهمیت سال‌های نخست زندگی در شکل‌گیری شخصیت کودکان گفت: ضروری است مفاهیمی همچون مسئولیت‌پذیری، همدلی، عشق به وطن و هویت ملی و دینی از دوران کودکی در وجود فرزندان نهادینه شود تا آنان در کنار خانواده‌های خود تجربه‌ای ارزشمند از حضور در فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی کسب کنند.

عباسی افزود: این پویش از ۱۳ تا ۱۸ تیرماه در تمامی کودکستان‌های استان در حال برگزاری است و آثار تولیدشده در قالب فیلم، عکس و مستند فعالیت‌های اجرا شده با موضوع وداع و بدرقه رهبر شهید، از سوی کودکستان‌ها به اداره تعلیم و تربیت کودک استان ارسال خواهد شد.

وی ابراز امیدواری کرد مشارکت گسترده مراکز پیش‌دبستانی و خانواده‌ها، زمینه‌ساز تقویت روحیه همدلی، هویت‌مداری و انسجام فرهنگی در میان نسل آینده باشد.