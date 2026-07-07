در شب صد و بیست و هشتم، مردم شیراز با حضور در خیابان‌ها، تجدید بیعت خود را با امام سید مجتبی خامنه‌ای اعلام کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛همزمان با شب صد و بیست و هشتم تجمعات، شیرازی ها برای تجدید بیعت با امام سید مجتبی خامنه‌ای، به میدان آمدند.

مردم همیشه در صحنه شیراز ، از تجمع‌های شب‌های اقتدار در غم فقدان امام و رهبر فرزانه خود، وداع با آن بزرگمرد را به فرصتی برای تجدید میثاق با آرمان‌های والای ایشان و صیانت از دستاورد‌های بی‌بدیل استقلال، عزت و اقتدار ایران اسلامی تبدیل کردند.