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در شب صد و بیست و هشتم، مردم شیراز با حضور در خیابانها، تجدید بیعت خود را با امام سید مجتبی خامنهای اعلام کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛همزمان با شب صد و بیست و هشتم تجمعات، شیرازی ها برای تجدید بیعت با امام سید مجتبی خامنهای، به میدان آمدند.
مردم همیشه در صحنه شیراز ، از تجمعهای شبهای اقتدار در غم فقدان امام و رهبر فرزانه خود، وداع با آن بزرگمرد را به فرصتی برای تجدید میثاق با آرمانهای والای ایشان و صیانت از دستاوردهای بیبدیل استقلال، عزت و اقتدار ایران اسلامی تبدیل کردند.