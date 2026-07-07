رئیس جمعیت هلال احمر از اعزام ۳۶ تیم تخصصی امداد و نجات این جمعیت به عراق، برای پوشش امدادی مراسم تشییع «شهید قائد امت» در شهر‌های نجف و کربلا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما پیرحسین کولیوند رئیس جمعیت هلال احمر گفت: ۳۶ تیم تخصصی امداد و نجات جمعیت هلال احمر، متشکل از ۱۵۲ نیروی عملیاتی از استان‌های کرمانشاه، ایلام و خوزستان برای پوشش امدادی مراسم تشییع «شهید قائد امت» در شهر‌های نجف و کربلای عراق،اعزام شدند.

وی افزود: این تیم‌ها ماموریت خود را آغاز کرده‌اند و تا پایان مراسم و رفع نیاز به پوشش امدادی در عراق، خدمات امدادی و عملیاتی ارائه خواهند داد.

رئیس جمعیت هلال‌احمر به ظرفیت‌های درمانی هلال‌احمر در شهر‌های نجف و کربلا اشاره و تصریح کرد : یک درمانگاه و بیمارستان هلال‌احمر در نجف به اضافه ۳ درمانگاه هلال‌احمر ایران در کربلا با ظرفیت ۵۰۰ پزشک و امدادگر برای خدمت به عزاداران در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب در کشور عراق در آماده باش کامل هستند.