

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، چهارمین دوره رقابت‌های جام جهانی تالو ۲۰۲۶ از امروز سه شنبه ۱۶ تیر به میزبانی شهر هایکو واقع در استان هاینان چین در سالن Wuyuanhe Stadium با حضور مقامات محلی، وزیر ورزش، رئیس کمیته ملی المپیک، رئیس فدراسیون جهانی ووشو و جمعی از رؤسای فدراسیون‌های ووشو کشور‌های حاضر در رقابت‌ها با مراسم افتتاحیه به‌صورت رسمی آغاز شد.

در روز نخست این مسابقات نمایندگان ایران در فرم‌های نان‌چوان و جیانگ‌شو به اجرای فرم پرداختند که شاهین بنی‌طالبی در نوبت صبح در فرم نان‌چوان مردان با امتیاز ۹.۳۲۳ بر رده هفتم قرار گرفت. در این فرم نمایندگان چین با امتیاز ۹.۸۰۶، ماکائو با امتیاز ۹.۷۵۳ و چین‌تایپه با امتیاز ۹.۷۴۰ بر رده اول تا سوم ایستادند.

در نوبت عصر نیز ابوالفضل قره‌باغی در فرم جیانگ‌شو مردان با امتیاز ۹.۷۲۶ بر رده پنجم ایستاد. در این فرم نمایندگان هنگ‌کنگ با امتیاز ۹.۷۶۰، ویتنام با امتیاز ۹.۷۴۰ و اندونزی با امتیاز ۹.۷۳۶ اول تا سوم شدند. هم‌چنین زهرا کیانی نیز در فرم جیانگ‌شو زنان به اجرای فرم پرداخت و با امتیاز ۹.۶۵۰ بر رده هشتم قرار گرفت. در این فرم نمایندگان چین با امتیاز ۹.۷۸۶، ژاپن با امتیاز ۹.۷۵۰ و ویتنام با امتیاز ۹.۷۳۰ بر رده اول تا سوم ایستادند.

در پایان رقابت‌های امروز، مهدی علی‌نژاد عضو هیأت‌رئیسه فدراسیون جهانی ووشو و دبیرکل کمیته ملی المپیک و امیر صدیقی رئیس فدراسیون ووشو در مراسم اهدای مدال فرم‌های چانگ‌چوان و جیانگ‌شو شرکت کردند.

این مسابقات فردا نیز با پی‌گیری فرم‌های نمایندگان کشورمان ادامه خواهد داشت.