به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در استان اصفهان گفت: بر اساس دریافت اخبار مردمی مبنی بر اجرای عملیات حفاری غیرمجاز، پس از رصد مستمر یک ماهه، با هماهنگی عوامل انتظامی، عملیات دستگیری متخلفان در دستور کار قرار گرفت.

علی قربان پور ادامه داد: در این عملیات ۳ نفر، شامل ۲ مرد و یک زن، در حال اجرای حفاری غیرمجاز دستگیر و لوازم حفاری آنان کشف و ضبط شد.

قربان پور افزود: این حفاری در مجاورت یکی از امامزادگان واقع در بافت قدیم شهر کاشان در حال اجرا بود، که حفاران چاهی مستطیل شکل به عمق حدود ۷ متر حفر کرده بودند و احتمالاً قصد دسترسی به زیر ساختمان امامزادگان موردنظر را داشتند.

وی گفت: براساس ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی هرگونه حفاری و کاوش به‌قصد به دست آوردن اموال تاریخی، فرهنگی ممنوع بوده و مرتکب به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال و ضبط اشیاء مکشوفه به نفع دولت (وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی) و ضبط لوازم حفاری به نفع دولت محکوم می‌شود.