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علی هاشم خبرنگار مشهور شبکه الجزیره با کنایه به گزافه گوییهای ترامپ درباره تغییر رژیم در ایران نوشت: مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب در زمره بزرگترین آیینهای تشییع پیکر ثبت شده در تاریخ قرار خواهد گرفت.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ علی هاشم، خبرنگار الجزیره، با انتشار دو ویدیو از حضور گسترده مردم ایران در مراسم تشییع پیکر آیت الله علی خامنه ای، رهبر شهید انقلاب اسلامی و اعضای خانواده ایشان، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «به نظر می رسد "تغییر رژیم" در ایران به خوبی پیش می رود! یک روز پس از برگزاری مراسم تشییع میلیونی در تهران، پیکر آیت الله خامنهای به قم منتقل شد؛ جایی که بار دیگر جمعیت عظیمی خیابان های شهر را به دریایی از عزاداران تبدیل کرد.
مراسم سپس به شهرهای نجف و کربلا در عراق منتقل خواهد شد و در نهایت با آیین وداع در مشهد، جایی که ایشان در کنار امام هشتم شیعیان به خاک سپرده خواهند شد، به پایان می رسد.
برآوردهای رسمی از شمار شرکتکنندگان این مراسم شش روزه را که در پنج شهر در ایران و عراق برگزار می شود، از نظر میزان حضور مردم در زمره بزرگترین آیین های تشییع پیکر ثبت شده در تاریخ قرار خواهد گرفت.