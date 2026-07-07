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مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کازرون از برداشت ارزن دانهای از سطح ۵ هکتار اراضی دیم این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ فرهمند آقایی گفت: این محصول با هدف پایداری تولید در اراضی دیم کشت شده است.
او بیان کرد: کاشت ارزن از خانواده غلات دانه ریز با دوره رشد کوتاه گزینهای مناسب برای مناطق خشک و نیمه خشک است و این محصول مقاومت بالایی به خشکی و شرایط نامساعد محیطی دارد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کازرون بیان کرد: ارزن دانهای در اواسط اسفندماه در شهرستان کازرون کشت شده است، زیرا این محصول برای جوانه زنی و رشد اولیه به دمای بالا نیاز دارد و اکنون در اوایل تیرماه به مرحله برداشت رسیده است.
آقایی افزود: در طول دوره رشد تنها یک نوبت آبیاری تکمیلی برای این محصول انجام شده است و با وجود مصرف بسیا کم آب، متوسط عملکرد ارزن دانهای حدود ۲ تن در هکتار برآورد میشود که در مجموع ۱۰ تن محصول از این سطح برداشت میشود.
او با بیان اینکه ارزن از محصولات مقاوم به خشکی و کم آب برهست بیان کرد: دانه ارزن به عنوان خوراک طیور، آردهای بدون گلوتن، صنعت بیسکوییت سازی و علوفه تولیدی آن برای تغذیه دام مورد استفاده قرار میگیرد و توسعه کشت آن میتواند نقش موثری در پایداری تولید، بهره وری منابع آب و تنوع بخشی به الگوی کشت در مناطق دیم باشد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کازرون در پایان گفت: حمایت مدیریت جهاد کشاورزی از توسعه کشت محصولات سازگار با شرایط اقلیمی این منطقه و ارائه توصیههای فنی به بهره برداران بسیار حائز اهمیت است.