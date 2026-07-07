فرمانده انتظامی ابهر از کشف انبار آرد یارانه‌ای احتکار شده به میزان هزار و ۴۰۰ کیلوگرم به ارزش یک میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ فرمانده انتظامی ابهر از کشف انبار آرد یارانه‌ای احتکار شده به میزان یک هزار و ۴۰۰ کیلوگرم به ارزش یک میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ هادی نوروزی با اعلام این خبر افزود: با اشرافیت پلیس امنیت اقتصادی شهرستان، این میزان آرد یارانه‌ای در یک انبار شناسایی شد و مورد رصد قرار گرفت.

وی اظهار داشت: با هماهنگی قضایی و بازرسی، آرد یارانه‌ای که به صورت غیرمجاز انبار شده بود کشف و توقیف شد.

نوروزی اظهار داشت: کارشناسان ارزش این میزان آرد را بیش از یک میلیارد ریال برآورد کردند و در این خصوص یک نفر متهم با تشکیل پرونده تعزیراتی به مرجع قضایی معرفی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان ابهر خاطرنشان کرد: برخورد قاطعانه با پدیده قاچاق و احتکار کالا جزو برنامه‌های اصلی پلیس است.