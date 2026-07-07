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مدیر کل حوزه وزارتی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: همزمان با ادامه نظارت بر بازار و پاسخگویی به شکایات مردمی، برنامههای حمایت از تولید و تامین مستمر کالاهای مورد نیاز مردم نیز با جدیت در حال اجراست.
به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ سید عباس حسینی در بازدید از سامانه پاسخگویی ۱۲۴، با اشاره به همزمانی این بازدید با مراسم تشییع شهدا، گفت: خدمترسانی به مردم حتی در شرایط خاص بدون وقفه ادامه دارد و تمامی ظرفیتهای وزارت صمت برای تأمین کالاهای اساسی، نظارت بر بازار و رسیدگی به مطالبات مردمی فعال است.
وی با اشاره به استمرار فعالیت سامانه ۱۲۴ افزود: همکاران ما بهصورت کامل در این سامانه مستقر هستند و تمامی شکایات و گزارشهای مردمی در حوزه تأمین کالا، تنظیم بازار و نحوه ارائه خدمات دریافت و در کوتاهترین زمان ممکن بررسی و پیگیری میشود.
حسینی تأکید کرد: دولت در شرایط حساس بیش از هر زمان دیگری نیازمند تلاش مستمر و خدمت بیوقفه است و کارکنان وزارت صمت نیز با احساس مسئولیت، این مأموریت را در کنار سایر دستگاههای اجرایی دنبال میکنند.
وی در پایان، تولید را مهمترین راهکار حل مسائل اقتصادی کشور دانست و گفت: اعتقاد داریم تولید داخلی و توسعه تولید دانشبنیان میتواند بسیاری از مشکلات کشور را برطرف کند. وزارت صمت نیز با تمرکز بر حمایت از تولید، تحقق سیاستهای کلان کشور و تقویت توان تولید ملی را با جدیت دنبال خواهد کرد.