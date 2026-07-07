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کارشناس هواشناسی استان همدان گفت: از نظر دمایی برای امروز سهشنبه یک تا ۲ درجه افزایش دما برای برخی از مناطق استان پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، محمدحسن باقری شکیب افزود: برای روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هفته جاری ثبات نسبی را در دما خواهیم داشت، اما از روز جمعه به بعد مجدد ۲ تا سه درجه افزایش دما را در بیشتر مناطق استان شاهد خواهیم بود.
او تأکید کرد: برای روزهای جمعه این هفته و شنبه هفته آینده دمای بیشینه در برخی مناطق استان تا ۴۰ درجه هم خواهد رسید.
باقری شکیب تصریح کرد: با توجه به آخرین خروجی مدلهای هواشناسی، آسمان استان طی پنج روز آینده عمدتا صاف تا کمی ابری بوده در برخی ساعات و به ویژه در ساعت بعد از ظهر وزش موقت باد را داریم.
کارشناس هواشناسی استان همدان گفت: در ساعتی از بعد از ظهر چهارشنبه وزش باد نسبتا شدید را در برخی از مناطق شرقی و شمالی استان خواهیم داشت.