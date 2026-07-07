رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری آمل از اجرای نمایش میدانی «بدرقه خورشید» با محوریت روایت مجاهدت‌های رهبر شهید، شامگاه پنجشنبه ۱۸ تیرماه در میدان ۱۷ شهریور این شهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری آمل از اجرای نمایش میدانی «بدرقه خورشید» با محوریت روایت مجاهدت‌های رهبر شهید، شامگاه پنجشنبه ۱۸ تیرماه در میدان ۱۷ شهریور این شهر خبر داد.

مهدی زارعی گفت: این نمایش میدانی با اجرای گروهی از هنرمندان کشور که پیش از این در شهر‌های قم و تهران برنامه اجرا کرده‌اند، به عنوان پایلوت استان مازندران در محل تجمعات شبانه مردمی آمل روی صحنه خواهد رفت.

وی افزود: اعضای کاروان «بدرقه خورشید» با هدف تبیین ارزش‌های انقلاب اسلامی و به تصویر کشیدن مجاهدت‌های رهبر شهید، از ساعت ۲۱:۳۰ پنجشنبه ۱۸ تیرماه در میدان ۱۷ شهریور آمل اجرای صحنه‌ای خواهند داشت.

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری آمل با تأکید بر نقش هنر در انتقال مفاهیم ارزشی اظهار کرد: اجرای نمایش‌های میدانی فاخر با محوریت تبیین مجاهدت‌های تمدن‌ساز رهبر شهید، گامی ارزشمند در توسعه نشاط مذهبی و فرهنگی شهروندان است و سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری آمل تمامی ظرفیت خود را برای میزبانی شایسته این رویداد به کار گرفته است.

زارعی از شهروندان، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران و علاقه‌مندان به هنر نمایش دعوت کرد با حضور در این برنامه، از اجرای این اثر فرهنگی حمایت کنند.

وی خاطرنشان کرد: کاروان نمایشی «بدرقه خورشید» پس از اجرای برنامه در آمل، مسیر خود را به سمت استان‌های سمنان، گلستان، خراسان شمالی و خراسان رضوی ادامه خواهد داد.