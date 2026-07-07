قم امروز تجلی آرامش امت در سایه سار تداوم ولایت

قم شهر خون و قیام امروز حماسه‌ای تازه به خود دید، چشمانی که اینبار آمده بودند تا زیارت تابوت امام شان را توتیای دیده کنند، دستانی که با برافراشتن پرچم سرخ قیام، ستونی شدند برای خیمه ظلم ستیز و انتقام.