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قم امروز تجلی آرامش امت در سایه سار تداوم ولایت

قم شهر خون و قیام امروز حماسه‌ای تازه به خود دید، چشمانی که اینبار آمده بودند تا زیارت تابوت امام شان را توتیای دیده کنند، دستانی که با برافراشتن پرچم سرخ قیام، ستونی شدند برای خیمه ظلم ستیز و انتقام.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۱۶- ۱۵:۰۴
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برچسب ها: مراسم تشییع پیکر ، رهبر شهید ، مسجد جمکران ، بدرقه آقای شهید ایران
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