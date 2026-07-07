

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ششمین و آخرین روز مسابقات والیبال قهرمانی کمتر از ۱۸ سال دختر آسیا، تیم والیبال نوجوانان دختر ایران از ساعت ۱۲:۳۰ دقیقه برای کسب رده یازدهم مسابقات به مصاف هنگ کنگ رفت و سه بر دو نتیجه را واگذار کرد.

شاگردان اکرم قهرمانی در دست‌های اول و چهارم این دیدار ۲۵ بر ۲۳ و ۲۵ بر ۱۶ به پیروزی رسید، اما در دست‌های دوم، سوم و پنجم به ترتیب با امتیاز‌های ۲۵ بر ۱۹، ۲۵ بر ۱۸ و ۱۵ بر ۱۲ مغلوب شدند تا در جایگاه دوازدهم مسابقات قرار گیرند.

یکتا کثیری، النا همایونی راد، ثنا نقی پور، ستایش نصر اصفهانی، ملینا غفرانی، آیدا باقرنیا و تارا شکی ترکیب آغاز کننده تیم ایران در این مسابقه بودند.

سانیا بحری سفیدی، حدیث ارفع رفیعی، ماریا محمدی، الینا لطفی‌نیا لداری، فاطمه همایون، عسل ولی پور و سما یحیی پور دیگر بازیکنان ایران در این دیدار بودند.

تیم دختران ایران پیش از این در دور گروهی و در گروه سه ۱ - ۳ مغلوب تیم فیلیپین و ۰ - ۳ مغلوب اندونزی و ژاپن شد و بدون امتیاز در رده چهارم قرار گرفت. تیم ایران برای رده‌های ۹ تا ۱۶ با نتیجه ۳ - ۱ تیم استرالیا را مغلوب کرد و در مسابقه برای رده‌های ۹ تا ۱۲، ۰ - ۳ مغلوب چین تایپه شد.

* برای رده‌های ۹ و ۱۰:

تایوان - فیلیپین

* برای رده‌های ۷ و ۸:

اندونزی ۳ - ۱ مغولستان

* برای رده‌های ۵ و ۶:

ویتنام ۳ - ۰ قزاقستان

* رده بندی:

تایلند ۳ - ۲ ژاپن

* فینال:

چین (قهرمان دوره قبل) - کره جنوبی

در دوره قبل در سال ۲۰۲۴ تیم‌های چین، ژاپن و تایوان اول تا سوم شدند.

در والیبال قهرمانی دختران نوجوان آسیا که از سال ۱۹۹۷ تاسیس شد و هر دو سال یک بار برگزار می‌شود، تیم ژاپن با ۹ قهرمانی و ۳ نایب قهرمانی رکورد دار است. تیم‌های چین با ۵ قهرمانی، ۶ نایب قهرمانی و ۳ عنوان سومی در رده دوم و کره جنوبی با ۳ نایب قهرمانی و ۴ سومی در رده سوم قرار دارند. مسابقات در سال ۲۰۲۰ به علت شیوع بیماری کرونا لغو شد.

تیم دختران نوجوان ایران برای هشتمین بار در رقابت‌های قهرمانی آسیا شرکت کرد. دختران ایران در سال ۲۰۰۸ در رده ۱۱، سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۴ در رده ۱۰، در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۷ در رده ۹ و در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲ در رده ۷ قرار گرفت. تیم دختران ایران در سال ۲۰۲۴ در بهترین عملکرد خود در رده ششم قرار گرفت.