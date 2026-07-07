آزادی ۲ زندانی به عشق قائد شهید امت اسلامی
۲ زندانی نیازمند دارای محکومیت مالی به عشق قائد شهید امت اسلامی و با کمک خیران آزاد و به آغوش خانوادههای خود بازگشتند.
دوست احدی افزود: بدهی دو زندانی ۳۴۰ میلیون تومان بود که ۲۰۰ میلیون تومان آن توسط شاکیان بخشیده شد.
وی اضافه کرد: از ابتدای امسال تاکنون با کمک خیران مراغهای ۱۶ زندانی جرایم غیر عمد از زندان آزاد شدند.
مدیر عامل انجمن حمایت از زندانیان مراغه گفت:خیران برای آزادی زندانیان بیش از یک میلیارد تومان کمک کردند.
دوست احدی خاطرنشان کرد:تخصیص هزینه مراسم شب هفت، چهلم و سالگرد برای آزادی زندانیان به یک سنت حسنه در این شهرستان تبدیل شده است.