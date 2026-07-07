آزادی ۲ زندانی به عشق قائد شهید امت اسلامی

۲ زندانی نیازمند دارای محکومیت مالی به عشق قائد شهید امت اسلامی و با کمک خیران آزاد و به آغوش خانواده‌های خود بازگشتند.