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۵۵۰ نفر از نیروهای تخصصی بسیج جامعه پزشکی همزمان با مراسم تشییع و تدفین پیکر رهبر شهید در بیمارستانهای صحرایی مشهد مستقر شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس بسیج جامعه پزشکی خراسان رضوی در نشست هماهنگی روسای بیمارستانها و مدیران دانشگاه علوم پزشکی مشهد با محوریت برنامهریزی برای مراسم تشییع و تدفین پیکر مطهر رهبر شهید و خانواده ایشان گفت: حضور این نیروهای متخصص، آمادگی کامل بسیج جامعه پزشکی برای ارائه خدمات درمانی و حمایت از نظام سلامت در این رویداد بزرگ را نشان میدهد.
دکتر محسن ذاکریان با اشاره به ارائه طرحی نوآورانه برای مدیریت توزیع دارو افزود: توزیع دارو باید بر پایه اصول علمی و نظاممند انجام شود و روشهای غیرهدفمند علاوه بر هدررفت منابع، میتواند فرآیند خدمترسانی را با چالش مواجه کند.
وی ادامه داد: بسیج جامعه پزشکی با بهرهگیری از ظرفیت نیروهای داوطلب و ارائه الگوی هوشمند توزیع دارو، آمادگی کامل برای ارائه خدمات سلامت به زائران را دارد.
دکتر ذاکریان با اشاره به بهرهگیری از تجربیات موفق دوران همهگیری کرونا گفت: بر اساس این طرح باجههای ویژه در ۱۲ مرکز منتخب و در کنار داروخانههای موجود راهاندازی میشود تا خدمات دارویی با سرعت، دقت و نظارت بیشتری به زائران ارائه شود.
وی افزود: استفاده بهینه از ظرفیت داروخانهها، نیروی انسانی و زیرساختهای موجود علاوه بر افزایش بهرهوری شبکه درمان، موجب شفافیت و ساماندهی هرچه بیشتر فرآیند توزیع دارو خواهد شد.
او با تاکید بر نقش بسیج در خدمترسانی به مردم ادامه داد: بسیج تنها یک ساختار سازمانی نیست، بلکه جریانی مردمی است که روحیه خدمت صادقانه و حضور مؤثر در میدان را سرلوحه فعالیتهای خود قرار داده است.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز در این نشست گفت: تمامی بیمارستانها، مراکز درمانی، درمانگاههای شبانهروزی و تیمهای واکنش سریع این دانشگاه برای ارائه خدمات به زائران و مجاوران در مراسم تشییع و تدفین پیکر مطهر رهبر شهید در مشهد در حالت آمادهباش کامل هستند.
دکتر منصور شکیبا افزود: برای پوشش درمانی مسیرهای منتهی به محل مراسم، در فواصل تقریبی هر ۵۰۰ متر یک پایگاه اورژانس موقت طراحی و در مجموع ۶۸ پایگاه در محدوده حرم مطهر پیشبینی شده است.
وی با اشاره به استقرار ۳۵۰ تیم واکنش سریع در سطح مراسم ادامه داد: این تیمها با آموزشهای لازم، در میان جمعیت و در کنار پایگاههای اورژانس مستقر خواهند شد تا در صورت بروز هرگونه نیاز، ارجاع و امدادرسانی بهسرعت انجام شود.
رئیس سازمان نظام پزشکی مشهد نیز در این نشست گفت:جامعه پزشکی و بخش خصوصی برای مشارکت در ارائه خدمات سلامت همزمان با مراسم تشییع و تدفین پیکر مطهر رهبر شهید ایران و خانواده شهید ایشان آمادگی کامل دارد و با هماهنگیهای انجام شده میان دانشگاه علوم پزشکی مشهد، بیمارستانهای خصوصی، درمانگاهها و مطبها، تمامی ظرفیتهای درمانی شهر برای خدمترسانی مطلوب به زائران و شرکتکنندگان در این مراسم بسیج شده است.
دکتر علیرضا صداقت افزود: با تدابیر اتخاذشده و هماهنگیهای صورتگرفته، بخش خصوصی نیز در کنار دانشگاه علوم پزشکی مشهد با آمادگی کامل وارد میدان شده و همه بیمارستانهای خصوصی برای مشارکت در مدیریت سلامت این رویداد بزرگ ملی اعلام آمادگی کردهاند.
وی ادامه داد: سازمان نظام پزشکی برای استقرار نمایندگان خود در بیمارستانهای خصوصی آمادگی دارد و این اقدام موجب میشود ارتباط میان ستاد مدیریت بحران و مراکز درمانی با سرعت بیشتری برقرار شده و تصمیمات اجرایی در کوتاه ترین زمان ممکن به مرحله اجرا برسد.