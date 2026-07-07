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فرمانده انتظامی استان قزوین از دستگیری اعضای باند ۳ نفره سارقان حرفهای و سابقهدار منزل در تعقیب و گریز پلیس آگاهی شهرستان تاکستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین، سردار محمدقاسم طرهانی در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در پی رصد مستمر فعالیت مجرمان سابقهدار توسط کارآگاهان پلیس آگاهی، تردد اعضای یک باند سارقان حرفهای منزل در محورهای مواصلاتی شهرستان تاکستان به پلیس آگاهی این شهرستان اعلام شد.
وی افزود: بلافاصله تیمی مجرب از کارآگاهان به محور تردد سارقان اعزام شدند و پایش خودروهای عبوری را برای شناسایی متهمان آغاز کردند. با شناسایی خودروی مورد نظر، دستور ایست صادر شد اما متهمان با مشاهده مأموران، سرعت خود را افزایش داده و قصد متواری شدن داشتند.
فرمانده انتظامی استان قزوین با اشاره به آغاز تعقیب و گریز کوتاه پلیس با سارقان گفت: مأموران با رعایت قانون بهکارگیری سلاح اقدام به شلیک کردند که در نهایت خودرو متوقف و هر ۳ عضو این باند دستگیر شدند. یکی از سارقان در جریان این تعقیب و گریز مجروح شد که بلافاصله جهت مداوا به مراکز درمانی انتقال یافت.
سردار طرهانی به کشف اموال مسروقه از جمله مقادیری طلا، بدلیجات و وسایل منزل در بازرسی اولیه از خودروی متهمان اشاره کرد و افزود: متهمان پس از انتقال به مقر انتظامی، به ۴ فقره سرقت منزل در شهرهای استان زنجان اعتراف کردند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: بررسی سوابق این متهمان نشان میدهد که آنها از سارقان سابقهدار و حرفهای هستند که پیش از این نیز چندین بار به اتهام سرقت مسلحانه، حمل و نگهداری سلاح غیرمجاز و سرقت منزل دستگیر و روانه زندان شده بودند و پس از آزادی، مجدداً فعالیتهای مجرمانه خود را آغاز کرده بودند که با هوشیاری پلیس زمینگیر شدند.