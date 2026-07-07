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مدیرعامل شرکت توزیع برق استان بوشهر گفت: ۱۰۸ هزار کنتور هوشمند با هدف پایش دقیق مصرف در زمانهای پیک تابستانی برای مشترکین استان نصب شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ غلامرضا حشمتی با اشاره به پیشرفت طرح ملی و جهادی مهتاب بیان کرد: در راستای کنترل مصارف مشترکین با استفاده از فناوریهای روز، تاکنون ۱۰۸ هزار کنتور هوشمند در استان نصب شده و روند استقرار این تجهیزات با سرعت ادامه دارد.
وی در تشریح وضعیت مصرف انرژی در استان بیان کرد: به دلیل استفاده از وسایل سرمایشی، میزان مصرف برق در تابستان بیش از ۴ برابر نسبت به فصل زمستان افزایش مییابد.
حشمتی تاکید کرد: هر درجه افزایش دما، بین ۵۰ تا ۱۰۰ مگاوات بار اضافی بر شبکه برق استان وارد میکند؛ از همین رو مدیریت مصرف باید تا پایان شهریورماه با مشارکت همگانی ادامه یابد.
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان با اشاره به موفقیت پویشهای یک کولر کمتر، قرار همدلی، سامان و سبا در کاهش روزانه مصرف در تمامی تعرفهها گفت: اکثر ادارات استان در مقایسه با سال گذشته در کاهش مصرف انرژی موفق بودهاند و واحدهایی که این روند را رعایت نکنند، با محدودیت مواجه خواهند شد.