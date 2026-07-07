بر اساس اطلاعیه عرضه بورس کالای ایران؛ ۱۳۵ هزار و ۷۳۴ تن شمش بلوم و ورق گرم B امروز (۱۶ تیر) در تالار صنعتی حراج باز بورس کالا عرضه شد.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما، براساس جدیدترین اطلاعیه عرضه بورس کالا، امروز سه‌شنبه ۱۶ تیرماه ۱۴۰۵، دو محصول فولادی در تالار صنعتی حراج باز بورس کالای ایران روی تابلو معاملات قرار گرفت.

بر پایه این گزارش، ۱۱۳ هزار و ۱۳۰ تن شمش بلوم با قیمت پایه ۵۵۷ هزار و ۹۲ ریال در دسترس خریداران قرار گرفت.

همچنین ۲۲ هزار و ۶۰۴ تن ورق گرم B نیز با قیمت پایه ۷۶۵ هزار ریال در تالار صنعتی حراج باز عرضه شد.

بر این اساس، مجموع عرضه محصولات فولادی امروز در بورس کالا به ۱۳۵ هزار و ۷۳۴ تن رسید.