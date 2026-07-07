به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سرهنگ قاسم جانعلی پور در دیدار با خانواده شهید عرفان شکوری گفت: دیدار و دلجویی از خانواده شهدا و تجلیل از مقام شامخ این عزیزان وظیفه تک تک آحاد جامعه است.

وی در ادامه با بیان اینکه خدمات و ایثارگری‌های شهدا همواره جاودانه خواهد بود افزود: شهدا متعلق به همه جامعه هستند و وظیفه ما است که در مسیر اهداف و آرمان‌های آنها حرکت کرده و ادامه دهنده واقعی راه آنها باشیم.

جانشین فرمانده انتظامی گیلان شهادت را عصاره ارزش‌های والای انسانی برشمرد و گفت: عزت و سربلندی کشور ریشه در صبر و استقامت خانواده شهدا دارد و ما همواره مدیون خون شهدا هستیم.

وی افزود: استقلال و آزادی کشور، نتیجه پایمردی و جانفشانی‌های شهدای گلگون کفن و ایثارگران است و پایبندی به راه شهدا و قدم گذاشتن در این مسیر باید در رأس امور قرار گیرد.

شهید سروان عرفان شکوری از کارکنان انتظامی شهرستان تالش بود که در جریان مأموریت دستگیری متهم به قاچاق کالا مجروح و پس از انتقال به بیمارستان به درجه رفیع شهادت نائل آمد.