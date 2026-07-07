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دل نوشته‌های مردم از تشییع آقای شهید ایران در فضای مجازی

کاربران فضای مجازی هم با انتشار عکس‌ها و نوشته‌هایی از تشییع تاریخی گفتند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۱۶- ۱۵:۱۸
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برچسب ها: مراسم تشییع پیکر ، رهبر شهید ، فضای مجازی ، بدرقه آقای شهید ایران
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