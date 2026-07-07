مردم استان فارس با کاروان های مختلف برای شرکت در مراسم تشییع رهبر شهید و خانواده گرانقدر ایشان عازم شهرهای تهران ، قم و مشهد مقدس شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ مردم استان فارس با کاروان های مختلف برای شرکت در مراسم تشییع رهبر شهید و خانواده گرانقدر ایشان عازم شهرهای تهران ، قم و مشهد مقدس شدند.

مردم استان فارس با دلی پر از اندوه و چشمانی اشکبار برای آخرین دیدار و سلام خود با رهبر عزیز و شهید کشورمان ایران با کاروان های مختلف راهی تهران ، قم و مشهد مقدس شدند، دیداری که وداعی همیشگی با رهبر شهید خواهد بود.