سخنگوی جمعیت خدمتگزاران به زائران پیاده امام رضا (ع) از آماده‌سازی ۲۵۶ مرکز اسکان در مشهد و خراسان رضوی برای پذیرش رایگان شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع پیکر و تدفین رهبر شهید انقلاب خبر داد و گفت: ظرفیت اسکان حدود ۲۰۰ هزار نفر و سازماندهی ۱۵ هزار خادم افتخاری برای این رویداد پیش‌بینی شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما همزمان با تدارک گسترده مشهد مقدس برای میزبانی از شرکت‌کنندگان در آیین تشییع پیکر و تدفین رهبر شهید انقلاب، سخنگوی جمعیت خدمتگزاران به زائران پیاده امام رضا(ع) از بسیج ظرفیت‌های مردمی، اقامتی و پشتیبانی برای خدمت‌رسانی گسترده به زائران و عزاداران خبر داد.

حسین رضایی گفت: جمعیت خدمتگزاران به زائران پیاده امام رضا(ع) در هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی، خدماتی و فرهنگی استان خراسان رضوی، مجموعه‌ای از ظرفیت‌های مردمی و سازمان‌یافته را برای میزبانی شایسته از شرکت‌کنندگان در این مراسم ملی و مذهبی فعال کرده است.

وی افزود: در مجموع، ۲۵۶ مرکز اسکان در سطح شهر مشهد و دیگر مناطق استان خراسان رضوی برای پذیرش زائران و عزاداران آماده‌سازی و تجهیز شده که امکان اسکان رایگان حدود ۲۰۰ هزار نفر در آن‌ها فراهم است.

سخنگوی جمعیت خدمتگزاران به زائران پیاده امام رضا(ع) با اشاره به رویکرد تکریم زائران در این خدمات‌رسانی گفت: خدمات اقامتی در این مراکز بدون دریافت هزینه و با هدف تسهیل حضور مردم در مراسم تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب ارائه خواهد شد.

رضایی همچنین از سازماندهی گسترده نیروهای داوطلب برای پشتیبانی از این رویداد خبر داد و تصریح کرد: ۱۵ هزار خادم افتخاری در بخش‌های مختلف از جمله راهنمایی زائران، اسکان، پذیرایی و پشتیبانی ساماندهی شده‌اند تا خدمات‌رسانی به شرکت‌کنندگان با نظم، سرعت و کیفیت مناسب انجام شود.

وی تأکید کرد: هم‌افزایی میان مردم، خیران و دستگاه‌های اجرایی برای فراهم‌سازی زیرساخت‌های اقامتی و خدماتی، جلوه‌ای روشن از همبستگی ملی و فرهنگ میزبانی در مشهد مقدس است و همه ظرفیت‌ها برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مراسم تاریخی به کار گرفته شده است.