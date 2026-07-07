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رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران اعلام کرد پروژه اتصال ایستگاه مترو مدافعان سلامت به مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) با سرعت در حال اجراست.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، علی نصیری با بیان اینکه این طرح علاوه بر ارتقای آمادگی شهر در شرایط بحران و پدافند غیرعامل، امکان انتقال سریع مصدومان حوادث مترو و بحرانهای شهری را بدون درگیری با ترافیک سطح شهر فراهم میکند، افزود: در ابتدا اتصال ۱۱ بیمارستان در دستور کار قرار داشت، اما در ادامه سه بیمارستان در اولویت قرار گرفتند.
وی گفت: پروژه بیمارستان بعثت به دلیل برخی موانع اجرایی متوقف شد و طرح بیمارستان میلاد نیز به دنبال تغییر طرح پارکینگ دانشگاه علوم پزشکی ایران با تأخیر مواجه شد که در صورت تأمین نقدینگی، این پروژه به بهرهبرداری رسیده و افتتاح خواهد شد.
رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران تاکید کرد: با اجرای پروژه تونل نجات ، برای نخستین بار شیوهای جدید از اورژانس پیشبیمارستانی مبتنی بر شبکه مترو در کشور شکل میگیرد؛ در حالی که تاکنون اورژانس زمینی، هوایی، دریایی و ریلی وجود داشته، اما انتقال مصدوم از طریق مترو به صورت سازمانیافته تعریف نشده است.
وی با اشاره به روند اجرای پروژه گفت: نیمی از تونل احداث شده و بخش باقیمانده نیازمند تأمین اعتبار است. خوشبختانه مبلغ مورد نیاز به گونهای نیست که از توان شهرداری تهران خارج باشد و امیدواریم با حمایت معاونت مالی، پروژه در اولویت قرار گیرد.