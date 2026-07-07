به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، علی نصیری با بیان اینکه این طرح علاوه بر ارتقای آمادگی شهر در شرایط بحران و پدافند غیرعامل، امکان انتقال سریع مصدومان حوادث مترو و بحران‌های شهری را بدون درگیری با ترافیک سطح شهر فراهم می‌کند، افزود: در ابتدا اتصال ۱۱ بیمارستان در دستور کار قرار داشت، اما در ادامه سه بیمارستان در اولویت قرار گرفتند.

وی گفت: پروژه بیمارستان بعثت به دلیل برخی موانع اجرایی متوقف شد و طرح بیمارستان میلاد نیز به دنبال تغییر طرح پارکینگ دانشگاه علوم پزشکی ایران با تأخیر مواجه شد که در صورت تأمین نقدینگی، این پروژه به بهره‌برداری رسیده و افتتاح خواهد شد.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران تاکید کرد: با اجرای پروژه تونل نجات ، برای نخستین بار شیوه‌ای جدید از اورژانس پیش‌بیمارستانی مبتنی بر شبکه مترو در کشور شکل می‌گیرد؛ در حالی که تاکنون اورژانس زمینی، هوایی، دریایی و ریلی وجود داشته، اما انتقال مصدوم از طریق مترو به صورت سازمان‌یافته تعریف نشده است.

وی با اشاره به روند اجرای پروژه گفت: نیمی از تونل احداث شده و بخش باقی‌مانده نیازمند تأمین اعتبار است. خوشبختانه مبلغ مورد نیاز به گونه‌ای نیست که از توان شهرداری تهران خارج باشد و امیدواریم با حمایت معاونت مالی، پروژه در اولویت قرار گیرد.