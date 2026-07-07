به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ مدیر مشارکت‌های مردمی و طرح‌های زودبازده گفت: در راستای اجرای بند ت ماده "۴۰" قانون برنامه هفتم پیشرفت و تکالیف قانونی مندرج در این بند مبنی بر واگذاری وظایف تصدی‌گری وزارت نیرو در حفاظت و بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی و سطحی، شرکت آب منطقه‌ای اصفهان اقدام به تشکیل کارگروه مدیریت مشارکتی کرده است.

فیروزه سعادتی افزود: در این راستا مدیریت آب زیرزمینی در دشت اصفهان-برخوار با هدف مشارکت دادن بهره‌برداران آب در فرآیند تصمیم‌گیری، توزیع آب و نظارت بر مصرف، وارد مرحله اجرایی شد.

وی گفت: در اولین جلسات این کارگروه موضوع استقرار مدیریت مشارکتی در شبکه آبیاری و زهکشی گلپایگان در دستورکار قرار گرفت و موضوع مدیریت مشارکتی رودخانه زاینده رود با دستور استاندار اصفهان و موافقت دستگاه‌های نظارتی از دیگر موارد حائز اهمیتی است که در این کارگروه به ریاست مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای اصفهان تحت بررسی و نظارت قرار دارد.

مدیر مشارکت‌های مردمی و طرح‌های زودبازده شرکت آب منطقه‌ای اصفهان ادامه داد: در همین راستا، از پاییز ۱۴۰۴ جلسات متعدد مربوط به سازماندهی بهره‌برداران آب در چارچوبی کارآمد