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مدیریت مشارکتی منابع آب در اصفهان وارد مرحله اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ مدیر مشارکتهای مردمی و طرحهای زودبازده گفت: در راستای اجرای بند ت ماده "۴۰" قانون برنامه هفتم پیشرفت و تکالیف قانونی مندرج در این بند مبنی بر واگذاری وظایف تصدیگری وزارت نیرو در حفاظت و بهرهبرداری از منابع آب زیرزمینی و سطحی، شرکت آب منطقهای اصفهان اقدام به تشکیل کارگروه مدیریت مشارکتی کرده است.
فیروزه سعادتی افزود: در این راستا مدیریت آب زیرزمینی در دشت اصفهان-برخوار با هدف مشارکت دادن بهرهبرداران آب در فرآیند تصمیمگیری، توزیع آب و نظارت بر مصرف، وارد مرحله اجرایی شد.
وی گفت: در اولین جلسات این کارگروه موضوع استقرار مدیریت مشارکتی در شبکه آبیاری و زهکشی گلپایگان در دستورکار قرار گرفت و موضوع مدیریت مشارکتی رودخانه زاینده رود با دستور استاندار اصفهان و موافقت دستگاههای نظارتی از دیگر موارد حائز اهمیتی است که در این کارگروه به ریاست مدیرعامل شرکت آب منطقهای اصفهان تحت بررسی و نظارت قرار دارد.
مدیر مشارکتهای مردمی و طرحهای زودبازده شرکت آب منطقهای اصفهان ادامه داد: در همین راستا، از پاییز ۱۴۰۴ جلسات متعدد مربوط به سازماندهی بهرهبرداران آب در چارچوبی کارآمد