انگلیس شماری از دانشمندان روسی را به دلیل آنچه مسمومیت‌های «وحشیانه» ناوالنی و سالزبری خواند، تحریم کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ تارنمای روزنامه ایندیپندنت نوشت: تحریم‌هایی علیه دانشمندان و آزمایشگاه‌های تحقیقاتی روسی که در توسعه سلاح‌های شیمیایی از جمله عامل عصبی نوویچوک دخیل بودند، اعمال شد. تحقیقات نشان می‌دهد که پوتین «از نظر اخلاقی» مسئول مسمومیت داون استرجس با نوویچوک است.

این نشریه انگلیسی با درج اینکه دولت بریتانیا تحریم‌هایی را علیه دانشمندان و مؤسسات مسئول توسعه عامل عصبی نوویچوک که در توطئه ترور سالزبری در سال ۲۰۱۸ استفاده شد، اعمال کرده است افزود: این سم کشنده منجر به مرگ داون استرجس و تلاش برای ترور جاسوس سابق سرگئی اسکریپال و دخترش یولیا شد.

به نوشته ایندیپندنت وزارت خارجه انگلیس همچنین اقدامات هدفمندی را علیه روس‌های دخیل در ساخت سم اپیباتیدین اعلام کرد.

این تحریم‌ها از جمله مسدود کردن دارایی‌ها و ممنوعیت سفر، شامل هفت فرد و دو موسسه تحقیقاتی می‌شود. این اقدامات مواردی همچون یک موسسه تحقیقات علمی دولتی روسیه و موسسه تحقیقات و آزمایش علمی دولتی برای پزشکی نظامی روسیه را هدف قرار می دهد.

دانشمندانی که تحت تحریم قرار گرفته‌اند شامل آندری آنتوخین و ویکتور تارانشنکو اند که تحقیقاتی در مورد عوامل عصبی نوویچوک انجام داده‌اند و ولادیمیر کوندراتیف که به طور مشترک مقاله‌ای در مورد ویژگی‌های سمی اپیباتیدین نوشته‌اند. افراد دیگری که به فهرست تحریم‌ها اضافه شدند عبارت بودند از: آرتور ژیروف، سرگئی چپور، الکساندر مخلای و ایوان کراوستوف، رئیس چهارمین دپارتمان تحقیقات علمی .