شصت نفر از معلمان و دانش‌آموزان مدارس سما وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی استان با برگزاری محفل انس با قرآن، ارادت خود را به آقای شهید ایران نشان دادند و بر تداوم راه او تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ شصت نفر از معلمان و دانش‌آموزان مدارس سما وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی استان، در اقدامی مؤمنانه و عاشقانه، محفل انس با قرآن کریم برگزار کردند تا بار دیگر ارادت خویش را به رهبر شهید انقلاب به نمایش بگذارند.

این محفل معنوی که با تلاوت آیات نورانی قرآن و مدیحه‌سرایی همراه بود، فضایی سرشار از عشق و ارادت به آقای شهید ایران ایجاد کرد. شرکت‌کنندگان در این مراسم، با نیت بدرقه روح مطهر رهبر شهید و تجدید میثاق با آرمان‌های والای انقلاب اسلامی، لحظاتی پرفیض را رقم زدند.

معلمانی که توفیق حضور در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهیدان را نیافته بودند، با این اقدام فرهنگی و معنوی، عشق و وفاداری خود را به رهبر شهید ابراز کردند و بر این باورند که راه او همچنان ادامه دارد و نسل امروز و فردا، مشتاقانه در این مسیر گام برمی‌دارند.

گفتنی است هفت مدرسه وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام در قالب مجتمع آموزشی سما فعالیت می‌کنند که همواره در عرصه‌های فرهنگی و مذهبی پیشگام بوده‌اند.