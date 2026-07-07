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وزیر خارجه روسیه درباره وضع تنگه هرمز، حرکت ناتو به سمت نظامیگری و ادعای عدم جنگ ناتو با روسیه توضیح داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از خبرگزاری «نووستی»، سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه پس از مذاکرات امروز خود با محمود علی یوسف، رئیس کمیسیون اتحادیه آفریقا اعلام کرد که روسیه از روند مذاکرات مربوط به حلوفصل اوضاع در تنگه هرمز استقبال میکند و امیدوار است آزادی کشتیرانی از طریق این تنگه دوباره برقرار شود.
وی گفت: «ما از روند مذاکراتی که اکنون درباره تنگه هرمز در جریان است استقبال می کنیم و امیدواریم این مذاکرات شرایط مربوط به آزادی عبور از تنگه هرمز را به وضعیتی بازگرداند که پیش از آغاز تجاوز آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران وجود داشت.»
لاوروف افزود که در جریان رایزنیهای امروز، طرفین وضع تنگه هرمز و بهطور کلی منطقه خلیج فارس را بهطور مفصل بررسی کردند. همچنین دو طرف درباره وضعیت سرزمینهای فلسطینی نیز تبادل نظر کردند.
به گفته وی، در منطقه روندهایی در حال تقویت است که ممکن است مانع تشکیل کشور فلسطین شود و در نتیجه، تصمیمات قبلی سازمان ملل را نقض کند.
سیاست نظامیگری ناتو سرانجام به شکست این ائتلاف منجر خواهد شد
رئیس دستگاه دیپلماسی روسیه اعلام کرد که تلاش ناتو برای حرکت بهسوی حداکثر نظامیسازی، سرانجام به شکست این ائتلاف در این رقابت خواهد انجامید.
او در این کنفرانس مطبوعاتی افزود: «این روند به کجا خواهد انجامید؟ بدون تردید روزی به پایان خواهد رسید. اگر آنها میخواهند تا نهایت ممکن نظامیسازی کنند، این روند سرانجام با شکست آنها در رقابت برای دستیابی به برتری خود پایان خواهد یافت.»
سرگئی لاوروف با اشاره به اینکه در اروپا دیگر نمیتوان وضع نگرانکنندهای که اقتصاد این قاره، از جمله اقتصاد آلمان، با آن مواجه شده را پنهان کرد، گفت: «در شرایطی که بخش اجتماعی بهشدت آسیب دیده، کمکهای اجتماعی کاهش مییابد و اقتصاد غیرنظامی از اروپا به آمریکا، که شرایط بسیار مساعدتری برای کسبوکار فراهم کرده است، منتقل میشود.»
ادعای ناتو مبنی بر اینکه با روسیه در جنگ نیست، ریاکارانه است
وزیر امور خارجه روسیه معتقد است که اظهارات مقامات ناتو مبنی بر اینکه این ائتلاف با روسیه در حال جنگ نیست، ریاکارانه است.
وی در نشست خبری مشترکی به همراه رئیس کمیسیون اتحادیه آفریقا گفت: «آنها (کشورهای عضو ناتو) همچنان میگویند که با ما در جنگ نیستند، اما این سخنان ریاکارانه است. با مشارکت مستقیم نظامیان اروپایی و آمریکایی، به کییف تسلیحات، اطلاعات شناسایی و پشتیبانی ماهوارهای ارائه میشود و همچنین اطلاعات لازم برای تعیین اهداف و برنامهریزی تسلیحات مرگباری که برای حمله به شهروندان و تأسیسات غیرنظامی روسیه بهکار گرفته میشوند، در اختیار این کشور قرار میگیرد.»
وی در پاسخ به سئوال خبرنگاران درباره اظهارات مارک روته، دبیرکل ناتو در نشست این ائتلاف گفت: «افزایش تولیدات نظامی و سرمایهگذاری در ظرفیتهای صنعتی، احتمالاً دو دلیل دارد. نخست اینکه حکومت زلنسکی را تا آخرین حد ممکن با تجهیزات و امکانات تقویت کنند تا همانگونه که بسیاری از نمایندگان نخبگان اروپایی در دولتها و دیگر نهادها گفتهاند، اوکراین بهجای اروپا مأموریت فرسوده کردن روسیه را انجام دهد.»
روسیه در اجلاس آنکوریج با پیشنهادهای آمریکا موافقت کرد
سرگئی لاوروف همچنین یادآور شد که روسیه در نشست سران آنکوریج با پیشنهادهای آمریکا موافقت کرد و هرگونه تفسیر دیگری در اینباره را نامناسب دانست. وی توضیح داد: «در آنکوریج پیشنهادهایی با ماهیت مصالحهآمیز به ما ارائه شد. ما بلافاصله نپذیرفتیم، بلکه پس از بررسی دقیق با آنها موافقت کردیم. هرگونه تفسیر دیگری درباره اینکه آنجا چه اتفاقی افتاد یا چه اتفاقی نیفتاد، به نظر من بیمورد است.»
وزیر خارجه روسیه همچنین اعلام کرد که خودداری اوکراین از تحویل گرفتن اجساد نظامیان برجای مانده در شهر کنستانتینوفکا، بار دیگر نشان میدهد که این کشور نه به شهروندان زنده خود نیاز دارد و نه به جانباختگان آنها.
لاوروف افزود: «به نظر من، بهترین پاسخ همان پیشنهاد آتشبسی بود که نظامیان ما به طرف اوکراینی داده و از آنها خواستند در مسیر امنی به کنستانتینوفکا آمده و اجساد نظامیان کشتهشده اوکراینی را تحویل بگیرند. اوکراین این پیشنهاد را رد کرد و بدین ترتیب، همانگونه که بسیاری نیز این اقدام را ارزیابی کردهاند، بار دیگر نشان داد که به مردم اوکراینی چه زنده و چه جانباخته، نیازی ندارد.»