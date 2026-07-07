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مسئول ستاد موکبهای مردمی اسدآباد از فعالیت ۳ موکب تا روز جمعه، نوزدهم تیرماه در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، سرهنگ عبدالله الوندی گفت: در شهرستان اسدآباد برای خدمترسانی به زائران مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب سه موکب در روستای پلشکسته، شهر پالیز و گردنه اسدآباد برپا شده است و مشغول ارائه خدمات به زائران هستند.
او افزود: در این سه موکب روزانه بیش از ۲ هزار غذای گرم میان زائران توزیع میشود.
مسئول ستاد موکبهای مردمی شهرستان اسدآباد تأکید کرد: موکبهای شهرستان اسدآباد تا روز جمعه میزبان زائران عزیز خواهند بود.