به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، سرهنگ عبدالله الوندی گفت: در شهرستان اسدآباد برای خدمت‌رسانی به زائران مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب سه موکب در روستای پل‌شکسته، شهر پالیز و گردنه اسدآباد برپا شده است و مشغول ارائه خدمات به زائران هستند.

او افزود: در این سه موکب روزانه بیش از ۲ هزار غذای گرم میان زائران توزیع می‌شود.

مسئول ستاد موکب‌های مردمی شهرستان اسدآباد تأکید کرد: موکب‌های شهرستان اسدآباد تا روز جمعه میزبان زائران عزیز خواهند بود.