به گزارش کروه مسکن و شهرسازی، علی نبیان، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، اعلام کرد: در مجموع هزار و ۸۳۸ طرح آماده‌سازی در محدوده شهرها و شهرک‌های دولتی در حال اجرا یا طراحی است که از این تعداد، ۴۰۳ طرح در مرحله طراحی و هزار و ۴۳۵ طرح در حال اجرا قرار دارد.