آمادهسازی نزدیک به ۲ هزار طرح مسکن حمایتی در شهرها و شهرکهای دولتی
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن از اجرای و طراحی هزار و ۸۳۸ طرح آمادهسازی در محدوده شهرها و شهرکهای دولتی خبر داد و گفت: همزمان با پیشبرد طرحهای حمایتی مسکن، دهها طرح خدماتی و عمومی از جمله مسجد، مدرسه و کلانتری نیز در این سایتها احداث شده است.
به گزارش کروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما
، علی نبیان، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، اعلام کرد: در مجموع هزار و ۸۳۸ طرح آمادهسازی در محدوده شهرها و شهرکهای دولتی در حال اجرا یا طراحی است که از این تعداد، ۴۰۳ طرح در مرحله طراحی و هزار و ۴۳۵ طرح در حال اجرا قرار دارد.
وی افزود: هزار و ۴۲۲ طرح آمادهسازی نیز قابلیت احداث واحدهای مسکونی را دارد.
نبیان همچنین با اشاره به توسعه خدمات روبنایی در سایتهای نهضت ملی مسکن گفت: تاکنون ۱۹ مسجد، ۱۷۸ مدرسه و ۳۵ کلانتری توسط سازمان ملی زمین و مسکن یا با مشارکت این سازمان در این سایتها احداث شده است.