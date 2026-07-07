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وزیر کشور در پیامی انتصاب مجدد حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای را به ریاست قوه قضائیه تبریک گفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از مرکز اطلاعرسانی وزارت کشور متن پیام آقای مؤمنی به این شرح است:
حضرت حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای غلامحسین محسنی اژهای (دامت برکاته)
سلام علیکم.
اعتماد رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظلهالعالی) در انتصاب مجدد جنابعالی به ریاست قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران را که نشان از شایستگی، تجارب ارزشمند و مدیریت تحولخواهانه شما در اجرای عدالت دارد، تبریک عرض میکنم.
قوه قضائیه به عنوان یکی از ارکان مهم نظام مقدس جمهوری اسلامی، نقشی بیبدیل در پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی، تحقق عدالت و ایجاد امنیت پایدار در جامعه بر عهده دارد.
اینجانب ضمن آرزوی توفیق روزافزون برای جنابعالی و مسئولان و کارکنان شریف و خدوم قضایی، آمادگی کامل وزارت کشور را برای همکاری و همافزایی با قوه قضائیه در راستای تقویت امنیت عمومی، کاهش آسیبهای اجتماعی و بسط عدالت اعلام میدارم.
از درگاه خداوند متعال، دوام توفیقات و عزت جنابعالی را در سایه توجهات حضرت ولیعصر (عجلاللهتعالیفرجهالشریف) و رهنمودهای حکیمانه مقام معظم رهبری خواستارم.