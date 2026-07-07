الهام شارقی بروجنی، مدرس ارشد غواصی آزاد در کیش، دو نصاب (رکورد) ملی براساس قوانین سازمان بین‌المللی AIDA را در بندرعباس کسب کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مراسم ثبت نصاب (رکورد) رسمی غواصی آزاد (Freediving) به میزبانی بندرعباس و براساس قوانین سازمان بین‌المللی AIDA ( نهاد آموزش و برگزار کننده مسابقات غواصی آزاد در جهان) برگزار شد.

الهام شارقی بروجنی، عضو تیم ملی و ساکن کیش، با کسب ۲۱۶٫۱ امتیاز رتبه اول مجموع امتیازی بخش بانوان را کسب کرد.

مدرس ارشد غواصی آزاد کشور در رشته DYN نصاب (رکورد) ۱۱۹ متر و در رشته DYNB نصاب ۱۱۳ متر را در بخش استخر ثبت کرد.

این دو موفقیت در بخش کسب امتیاز، نصاب (رکورد) ملی ایران را ارتقا داد و الهام شارقی بروجنی توانست نصاب (رکورد) قبلی این رشته را که در اختیار بانوی ایرانی مقیم آمریکا بود را تغییر دهد و به نام خود ثبت کند.

الهام شارقی بروجنی تاکنون ۷ طلا، ۲ نقره و یک برنز کشوری را در این رشته ورزشی کسب کرده است.

نتایج مسابقات ثبت نصاب (رکورد) ملی غواصی در سامانه سازمان AIDA ثبت شد.