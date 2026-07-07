به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، مسابقات پاورلیفتینگ قهرمانی نابینایان و کم بینایان کشور به میزبانی استان گیلان برگزار شد.

در این رقابت‌ها «پوریا خزایی» در دسته ۱۲۵ کیلوگرم و «آران گودرزی»، در دسته ۶۰ کیلوگرم، موفق به کسب عنوان قهرمانی و نشان طلای این مسابقات شدند.

نفرات برتر این مسابقات از اول مرداد ماه به مرحله نخست اردوی تیم ملی پاورلیفتینگ نابینایان و کم‌بینایان کشور برای اعزام به مسابقات قهرمانی آسیا دعوت می‌شوند.