پخش زنده
امروز: -
ورزشکاران کردستان در مسابقات قهرمانی پاورلیفتینگ نابینایان و کم بینایان کشور خوش درخشید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، مسابقات پاورلیفتینگ قهرمانی نابینایان و کم بینایان کشور به میزبانی استان گیلان برگزار شد.
در این رقابتها «پوریا خزایی» در دسته ۱۲۵ کیلوگرم و «آران گودرزی»، در دسته ۶۰ کیلوگرم، موفق به کسب عنوان قهرمانی و نشان طلای این مسابقات شدند.
نفرات برتر این مسابقات از اول مرداد ماه به مرحله نخست اردوی تیم ملی پاورلیفتینگ نابینایان و کمبینایان کشور برای اعزام به مسابقات قهرمانی آسیا دعوت میشوند.