به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گلستان، گلستان به‌عنوان یکی از مسیر‌های اصلی عبور زائران، با برپایی موکب‌های مردمی، پذیرای مسافرانی است که از نقاط مختلف کشور عازم هستند.

در کنار خدمت‌رسانی موکب‌ها، نیرو‌های انتظامی، راهداری و دیگر دستگاه‌های امدادی و خدماتی نیز با استقرار در محور‌های مواصلاتی، برای تامین امنیت، مدیریت تردد و رفاه زائران در آماده‌باش کامل قرار دارند تا مسیر این سفر با نظم و آرامش بیشتری طی شود.