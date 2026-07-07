رئیس پلیس راه مازندران گفت: با وجود ترافیک پرحجم، هیچ‌گونه گره ترافیکی یا انسداد در جاده‌های استان گزارش نشده و تردد به صورت دوطرفه جریان دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، رئیس پلیس راه مازندران با اشاره به افزایش حجم تردد خودرو‌ها در محور‌های مواصلاتی استان گفت: با وجود ترافیک پرحجم، در حال حاضر هیچ‌گونه گره ترافیکی یا انسداد در جاده‌های استان وجود ندارد.

سرهنگ هادی عبادی اظهار کرد: تردد در تمامی محور‌های مواصلاتی استان به صورت دوطرفه برقرار است و تاکنون هیچ محدودیتی برای یک‌طرفه شدن مسیر‌ها اعمال نشده است.

وی افزود: این وضعیت در روز‌های پیش‌رو نیز ادامه خواهد داشت و رانندگان می‌توانند با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، سفری ایمن و روان داشته باشند.

رئیس پلیس راه مازندران از رانندگان خواست ضمن رعایت سرعت مطمئنه، حفظ فاصله طولی و توجه به توصیه‌های مأموران پلیس راه، در تأمین امنیت و روان‌سازی تردد محور‌های استان همکاری کنند.

عبادی تأکید کرد: هدف از اجرای تدابیر ترافیکی، کاهش مشکلات احتمالی، تسهیل عبور و مرور و تأمین حداکثری امنیت مسافران در محور‌های ارتباطی مازندران است.