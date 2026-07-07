مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب ایلام گفت: قطعی آب دیروز در بسیاری از محلات شهر ایلام به علت شکست لوله در منطقه چاویز بود که با اعزام تیم‌های تعمیراتی، ساعت ۲۳ شب گذشته مشکل برطرف شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ قطعی و افت فشار آب دیروز در بسیاری از محلات شهر ایلام باعث بروز مشکلاتی برای مردم شد.

محمدی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان گفت: قطع آب دیروز به علت شکست لوله آب در منطقه چاویز رخ داد.

وی افزود: با بروز این حادثه، تیم‌های مختلف برای ترمیم خط انتقال به منطقه اعزام شدند و حدود ساعت ۲۳ دیشب، آب مجدداً وارد مدار شد.

مدیرعامل آبفای ایلام در ادامه به فرسودگی شبکه آب اشاره کرد و گفت: در حال حاضر به علت فرسودگی شبکه، مشکلاتی وجود دارد و حل این مشکل نیازمند ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار است.