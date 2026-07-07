قم، دیار کریمه اهل بیت و شهر علم و عمل و جد و جهاد و اجتهاد، در تشییع پیکر مرجع تقلید بزرگ شیعیان و امام مسلمین و فقیه مبارز عالیقدر شهید آیت الله العظمی سید علی حسینی خامنه‌ای قیام کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی پیام تحلیلی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در رابطه با قیام دیار قم در تشییع امام شهید به شرح زیر است:

قم، دیار کریمه اهل بیت و شهر علم و عمل و جد و جهاد و اجتهاد، در تشییع مرجع تقلید بزرگ شیعیان و امام مسلمین و فقیه مبارز عالیقدر شهید آیت الله العظمی سید علی حسینی خامنه‌ای قیام کرد و در تجاوب به ندای قرآنی" ان تقوموا لله مثنی و فرادا" به پاخاست و در قم عظیم‌ترین نماز تاریخ بر پیکر آقای شهید ایران خوانده شد و حقا باید گفت که خداوند اینچنین آیات و نشانه‌های خود را نمایان و محبوبیت اولیاء خود را عیان می کند. تعابیر بلند علامه آیت الله العظمی جوادی آملی در وصف امام شهید، مصداق بارز جاری شدن حکمت از قلب مومن بر زبانش بود که معصوم فرمود:

من اخلص لله اربعین صباحا جرت ینابیع الحکمه من قلبه الی لسانه.

حکیم نامدار دوران، آیت الله جوادی آملی هم نماز خواند، هم روضه خواند و هم جایگاه امام شهید را تبیین کرد و به شکلی امام شهید را توصیف نمود که دیگر نیازی به انا لا نعلم منه الا خیرا هم نبود.

این فراز از نماز امام شهید در لسان این مفسر قرآن، تاریخی بود و تعابیری که در وصف رهبر شهید انقلاب اشاره شد؛ حقیقتا شهادت نامه بود.

مفسر حکیم قرآن و فیلسوف متالّه، علامه آیت الله جوادی آملی دارای ذهنی مولد و از نوادر روزگار ماست. ایشان با بهره مندی از حکمت و عرفانِ شیعی و با تذوق قرآنی خود، چکیده‌ای از زندگی امام شهید را در فراز پایانی نماز، در قالب شهادت نامه‌ای تنظیم کرد تا برای همیشه ماندگار بماند و چه خوب که این جملات را ده‌ها بار مرور کنیم:

اللَّهُمَّ إِنَّ هذَا الْمُسَجَّى قُدَّامَنَا عَبْدُکَ وَ ابْنُ عَبْدِکَ وَ ابْنُ أَمَتِکَ.

بارالها، این پیکری که در برابر ما آرمیده است، بنده تو، فرزندِ بنده تو و فرزندِ کنیزِ توست.

نَزَلَ، نَزَلَ، نَزَلَ بِعِزِّ جَلَالِکَ وَ جَبَرُوتِکَ وَ عَظَمَتِکَ وَ مَلَکُوتِکَ.

او فرود آمده است، فرود آمده است، *فرود آمده است به پیشگاه عزّت، جلال، جبروت، عظمت و ملکوت تو*. نَزَلَ بِعِزِّ جَلَالِکَ وَ جَبَرُوتِکَ وَ مَلَکُوتِکَ.

او به پیشگاه عزّت، جلال، جبروت و ملکوت تو فرود آمده است.

نَزَلَ بِعِزِّ جَلَالِکَ وَ جَبَرُوتِکَ وَ مَلَکُوتِکَ.

او به پیشگاه عزّت، جلال، جبروت و ملکوت تو فرود آمده است.

اللَّهُمَّ إِنَّهُ نَزَلَ مُجَاهِدًا، مُبَالِغًا، وَرِعًا، مُوَحِّدًا، مُتَأَلِّهًا.

خدایا، او در حالی بر تو وارد شده که *مجاهدی سخت‌کوش، پرهیزکار، یکتاپرست و اهل تألّه و خداشناسی* بوده است.

اللَّهُمَّ، اللَّهُمَّ، اللَّهُمَّ، إِنَّهُ نَزَلَ عِنْدَکَ شَهِیدًا لِلْإِسْلَامِ وَ الْقُرْآنِ وَالْعِتْرَةِ؛ هذَا أَوَّلًا.

خدایا، خدایا، خدایا، او نزد تو در مقام *گواهِ اسلام، قرآن و عترت* فرود آمده است؛ این نخستین گواهی ماست.

اللَّهُمَّ، اللَّهُمَّ، اللَّهُمَّ، إِنَّهُ نَزَلَ عِنْدَکَ قَتِیلًا لِلْإِسْلَامِ؛ قَتِیلًا لِلْأُمَّةِ الْمُسْلِمَةِ؛ قَتِیلًا لِسِیَاسَتِهَا؛ قَتِیلًا لِصِیَانَتِهَا؛ قَتِیلًا لِکِیَانِهَا؛ قَتِیلًا لِعَظَمَتِهَا وَ سِیَادَتِهَا وَ مَوْلَوِیَّتِهَا وَ وَحْدَتِهَا.

خدایا، خدایا، خدایا، او نزد تو در حالی آمده که *کشته راه اسلام است؛ کشته امت مسلمان است؛ کشته راه سیاست اسلام؛ کشته راه پاسداری و کیان اسلام؛ کشته راه عظمت، سیادت، مولویّت و وحدت آن* است.

نمازی که مفسر بزرگ قران، بر پیکر امام شهید «اقامه» کردند، فقط «خواندن نماز» نبود؛ «اقامه نماز» به معنای واقعی کلمه بود؛ اساساً یک «کنش دینی و سیاسی و راهبردی» توأمان بود.

این نماز و آئین تشییع پس از آن، همان مناسکی است که از دلش «قیام» و «بعثتی» دوباره تولید خواهد شد و اساساً فلسفه اقامه نماز بر پیکر مطهر امام عادل و شهید همین است. نمازی که به معنای واقعی «اقامه» شود، «قیام» آفرین هم خواهد بود.

مردم ما به این نماز نیاز داشتند تا «ألم» و دردهایشان در فراق امام شهید، به «عمل» تبدیل شود.