مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران از تکمیل و آماده افتتاح شدن سرای محله و سالن ورزشی حسین‌آباد جیرفت خبر داد و گفت: این طرح‌ها با هدف ارتقای کیفیت زندگی، توانمندسازی ساکنان و افزایش سرانه‌های خدماتی در سکونتگاه‌های غیررسمی اجرا شده‌اند.

خبرگزاری صداوسیما به گزارش گروه مسکن و شهرسازی، مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران از پایان عملیات اجرایی دو طرح مهم خدمات روبنایی در محله حسین‌آباد شهرستان جیرفت خبر داد.

عبدالرضا گلپایگانی با بیان اینکه تکمیل طرح های نیمه‌تمام و توسعه زیرساخت‌های فرهنگی، اجتماعی و ورزشی از اولویت‌های دولت در بافت‌های ناکارآمد است، گفت: سرای محله حسین‌آباد با زیربنای ۵۷۵ مترمربع و امکاناتی شامل آمفی‌تئاتر، کتابخانه، کلاس‌های آموزشی و فضاهای اداری، آماده افتتاح شده است.

وی همچنین از تکمیل سالن ورزشی ۶۰۰ مترمربعی این محله به همراه ساختمان جانبی ۶۰ مترمربعی خبر داد و افزود: این مجموعه با هدف افزایش نشاط اجتماعی و فراهم کردن امکانات مناسب برای جوانان به بهره‌برداری می‌رسد.

معاون وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: افتتاح این دو طرح گامی مؤثر در کاهش فاصله خدمات شهری میان محلات هدف بازآفرینی و سایر نقاط شهر خواهد بود.

گلپایگانی همچنین از آغاز عملیات اجرایی چند طرح جدید بازآفرینی شهری در جنوب استان کرمان طی هفته آینده خبر داد.