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یگان حفاظت محیطزیست چهارمحال و بختیاری با همکاری دستگاههای امنیتی و قضایی، یک شبکه حرفهای و سازمانیافته شکارچیان حیاتوحش را دستگیر کرد.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، یگان حفاظت محیطزیست چهارمحال و بختیاری با همکاری مشترک دستگاههای امنیتی، انتظامی و قضایی شهرستان لردگان، موفق شد پس از ۴ شبانهروز عملیات تعقیب و گریز و درگیری با متخلفان، یک باند سازمانیافته شکارچیان حیاتوحش را در منطقه حفاظتشده سبزکوه متلاشی کند.
محسن کریمی، مدیرکل حفاظت محیطزیست چهارمحال و بختیاری، با اشاره به پیچیدگی این عملیات اعلام کرد که این باند بهصورت حرفهای در سطح کشور و به ویژه در استانهای چهارمحال و بختیاری، اصفهان، فارس، هرمزگان، کهگیلویه و بویراحمد و بوشهر به فعالیت و قاچاق گسترده حیاتوحش میپرداختند.
در جریان این عملیات، علاوه بر کشف و ضبط سلاحهای غیرمجاز و تجهیزات پیشرفته شکار و لاشه یک رأس بز وحشی، بررسی ادوات دیجیتال و گوشیهای همراه متهمان منجر به کشف مستندات گستردهای از تخلفات آنها طی ۵ سال گذشته شد. بر اساس یافتههای بهدست آمده، این افراد مسئول شکار بیش از ۳۴ رأس کل و بز و قوچ وحشی و ۱۱۸ قطعه کبک معمولی و دری بودهاند.
مدیرکل حفاظت محیطزیست استان ضمن قدردانی از حمایتهای دستگاههای امنیتی و قضایی شهرستان لردگان، بر رویکرد برخورد بازدارنده و بدون اغماض با جرایم علیه تنوع زیستی تأکید کرد و افزود: پایش مناطق حساس با تکیه بر تجهیزات نوین و همکاری با نهادهای اطلاعاتی با جدیت ادامه خواهد داشت.
متهمان در حال حاضر جهت طی مراحل قانونی در بازداشت بهسر میبرند و پرونده آنها در مراجع قضایی و امنیتی استان در حال رسیدگی است.