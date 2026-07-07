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پرچم‌های سرخی که به اهتزاز درآمد

پرچم، سرخ که باشد معنایی دارد و اگر منقش به یالثارات هم شده باشد معنایش دوچندان می‌شود.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۱۶- ۱۵:۵۵
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برچسب ها: مراسم تشییع پیکر ، رهبر شهید ، پرچم سرخ ، بدرقه آقای شهید ایران
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