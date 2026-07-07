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روزنامه گاردین در انگلیس نوشت: «دوستان یشیوات شاوی هِورون» بین سالهای ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۴ نزدیک به دویست هزار پوند به مدرسهای در هبرون، جایی که اسرائیل به اعمال آپارتاید متهم شده است، ارسال کردند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ در تارنمای روزنامه گاردین آمده است: «یک موسسه خیریه بریتانیایی بین سالهای ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۴، آخرین سالی که حسابهای آن به طور عمومی در وبسایت کمیسیون خیریه، نهاد ناظر بر خیریههای انگلیس، در دسترس است، نزدیک به دویست هزار پوند به این مدرسه ارسال کردند.
ساخت یک خوابگاه جدید برای این مدرسه در ماه ژوئن تصویب شد. پس از آنکه وزیر دارایی راست افراطی بزالل اسموتریچ، به طور یک جانبه توافق بینالمللی چند دههای در مورد کنترل هبرون را برای اعطای اختیار برنامهریزی به اسرائیل نقض کرد.
این توسعه، جمعیت یکی از افراطیترین جوامع اسرائیلی در کرانه باختری اشغالی و تنها جامعهای را که در قلب یک شهر فلسطینی ساخته شده است افزایش خواهد داد.
عیسی عمرو مدافع حقوق بشر فلسطینی اهل هبرون و از بنیانگذاران جوانان علیه شهرکسازی، گفت: «ما میخواهیم خیریههای بریتانیایی صلح را تأمین مالی کنند نه اینکه موانع صلح را تأمین مالی کنند. این کار بسیار اشتباه است. دانش آموزان یشیوا بسیار پرخاشگرند. یک ساختمان جدید به معنای خشونت بیشتر علیه فلسطینیها، محدودیتهای بیشتر و حضور نظامی بیشتر اسرائیل خواهد بود.»
اسرائیل سیستمهای گستردهای از جداسازی نظامی ایجاد کرده است تا چند صد شهرکنشین داخل هبرون را از شهری که به آن نقل مکان کردهاند، جدا کند. فلسطینیها به طور کامل از برخی خیابانها منع شدهاند و دیوارها و دروازهها، فلسطینیهایی را که در مناطق تحت کنترل نظامی اسرائیل زندگی میکنند، از بیشتر جمعیت ۲۳۰ هزار نفری جدا میکند.
هاگیت عفران از گروه مدافع اسرائیلی «صلح اکنون» گفت: «برای وجود این یشیوا، هزاران فلسطینی مغازهها، مسکن و معیشت روزانه خود را در قلب یک شهر فلسطینی از دست دادهاند. خوابگاه جدید یک تحول قابل توجه است زیرا آنها در حال اضافه کردن مهاجران بیشتری به هبرون، افراطیترین شهرک یهودینشیناند که آپارتاید در همه جا وجود دارد.»
گاردین افزود: رهبران بینالمللی و اسرائیلی، از جمله جیمی کارتر رئیس جمهور فقید آمریکا، تامیر پاردو رئیس سابق موساد و مایکل بن یایر دادستان کل سابق اسرائیل گفتهاند که اسرائیل آپارتاید را در کرانه باختری اشغالی از جمله هبرون، اعمال کرده است.
یشیوای هبرون به دنبال تأمین مالی در کشورهای دیگری است که شهرکسازی در فلسطین اشغالی را غیرقانونی میدانند و کمکهای مالی خود را «با رسید» در فرانسه و کانادا ارائه میدهد. یک شرکت فناوری اسرائیلی با تأمین مالی جمعی نیز میلیونها دلار بودجه برای شهرکسازیها را از ساکنان آمریکایی تسهیل کرده است.
نمای بیرونی خوابگاه جدید در حال حاضر تکمیل شده است و ارتش اسرائیل یک پایگاه بر روی پشت بام خانه فلسطینی همسایه ساخته است. طبق حسابهای این شرکت، در سال ۲۰۲۳، دوستان یشیوات شاوی هبرون پنجاه و هشت هزار و دویست پوند به مدرسه اهدا کردند و بیش از دو هزار پوند کمک هزینه از وزارت دارایی انگلیس دریافت کردند.
این موسسه خیریه در وبسایت خود میگوید که برای دریافت کمکهای خیریه ثبت نشده است. در سال ۲۰۲۴، زمانی که گردش مالی کمتری داشت و حسابهای کامل را ثبت نکرده بود، بیش از بیست هزار پوند به مدرسه ارسال کرد.
اگرچه اسرائیل هرگز مرزهای خود را تعریف نکرده است، دولت بریتانیا سال گذشته رسماً کشور فلسطین را در سرزمینی که شامل هبرون میشود، به رسمیت شناخت.
این موسسه خیریه یکی از ۳۲ موسسه ثبت شده در انگلستان و ولز بود که در نامهای که «ملانی وارد» نماینده مجلس از حزب کارگر در ۱ ژوئن به کمیسیون ارسال کرد، شناسایی شدند.
وی در این نامه گفته بود که آنها در سالهای اخیر حداقل ۲۸ میلیون پوند به شهرکهای اسرائیلی اهدا کردهاند.
گفته میشود دانشآموزان این مدرسه از پشت بام آن به فلسطینیها سنگ پرتاب میکنند.
گاردین دریافته است که کمیسیون خیریه جزئیات نامه را به واحد جنایات جنگی پلیس متروپولیتن منتقل کرده است اما هیچ تحقیقی در حال انجام نیست.
در ۹ ژوئن، ایوت کوپر وزیر امور خارجه در مجلس انگلیس گفت: «از سیستمهای خیریه برای هدایت حمایت به شهرکهای غیرقانونی سوءاستفاده میشود» و «برخی شواهد نشان میدهد که قوانین نقض میشوند».
وی گفت: کمیسیون خیریه موظف شده است تا ارتباط با شهرکها را بررسی کند.
این کمیسیون در بیانیهای اعلام کرد که نگرانیهای وارد را به اشتراک میگذارد و اعلام کرد «اما این یک مسئله پیچیده و بحثبرانگیز باقی میماند که به اصول حقوقی گستردهتر در مورد حق خیریهها برای فعالیت و حمایت از آسیبپذیرترین افراد در بخشهایی از جهان که ممکن است در آنها درگیری، صلاحیت مورد مناقشه یا بیقانونی وجود داشته باشد، مربوط میشود.»
دوستان یشیوات شاوی هِورون جزئیات یک حساب بریتانیایی در بانک بارکلیز را ارائه میدهند که اهداکنندگان میتوانند به آن پول منتقل کنند. سخنگوی بارکلیز گفت که نمیتواند در مورد مشتریان خاص اظهار نظر کند، اما «سیاستها و رویههایی برای انجام تعهدات قانونی و نظارتی خود از جمله بررسیهای لازم و کنترل جرایم مالی مناسب برای مشتریان خیریه دارد.»
رایانامه تماس این خیریه، حساب حرفهای آری بلوم، یکی از اعضای هیئت امنا و شریک شرکت حقوقی سلیمان تیلور و شاو بود. شماره تلفن سلیمان تیلور و شاو به عنوان شماره تماس تلفنی این خیریه ذکر شده است و در همان نشانی شمال لندن که از سوی شرکت حقوقی استفاده میشود، ثبت شده است. اطلاعات تماس در وبسایت کمیسیون خیریه پس از تماس گاردین با سلیمان تیلور و شاو و بلوم برای اظهارنظر تغییر کرد.
سربازان اسرائیلی که تعدادشان از شهرکنشینان بیشتر است، پشت بام خانههای شخصی فلسطینیها را به پستهای نظامی برای محافظت از مجتمع یشیوا تبدیل کردهاند.
وایمن گفت: «اگر جوامع آن خوابگاه (جدید) را تأمین مالی کنند، در واقع خشونت بیشتر و موج بعدی را که مرگ را برای خانوادههای فلسطینی و خانوادههای اسرائیلی به ارمغان خواهد آورد، تأمین مالی میکنند. هر اتفاقی که ابتدا در هبرون رخ میدهد، بعداً در جای دیگری رخ میدهد.»