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سرمربی تیم ملی فوتبال مصر پیش از دیدار با آرژانتین در مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، بار دیگر با حمایت از مردم فلسطین، سکوت جهانی در قبال وضعیت غزه را به شدت مورد انتقاد قرار داد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، حسام حسن، سرمربی تیم ملی مصر، در نشست خبری پیش از دیدار تیمش برابر آرژانتین در مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، بار دیگر از مردم فلسطین حمایت کرد و اظهار داشت: اگر کسی در دنیا نسبت به مردم فلسطین احساس نداشته باشد، انسان نیست. فرقی نمیکند اهل اروپا باشد، آمریکا، کشورهای عربی یا هر نقطه دیگری از جهان؛ هر انسانی باید آنچه بر مردم فلسطین میگذرد را احساس کند.
وی با انتقاد از آنچه بیتفاوتی جامعه جهانی نسبت به وضعیت غزه خواند، افزود: وقتی حیوانی آسیب میبیند، نهادهای حمایت از حیوانات برای دفاع از او وارد عمل میشوند، اما ما در خانههایمان زیر کولر نشستهایم، غذا میخوریم و زندگی راحتی داریم، در حالی که مردم فلسطین در فضای باز زندگی میکنند. کسی که این رنج را احساس نکند، انسان نیست.
سرمربی تیم ملی مصر ادامه داد: این برای تمام جهان و برای صاحبان تصمیم شرمآور است که انسانهایی مانند ما را در چنین شرایطی رها کنند. با یک موشک در غزه سه یا چهار هزار نفر جان خود را از دست میدهند، اما مردم آمریکا و اروپا درباره آن صحبت نمیکنند.
سرمربی با طعنه به حقوق بشر آمریکایی گفت: در آمریکا، وقتی حیوانی میمیرد، جهان از حقوق بشر و حقوق حیوانات خشمگین میشود، اما وقتی فلسطینیها کشته میشوند، هیچکس اهمیتی نمیدهد.
حسام حسن در پایان گفت: لطفاً بگذارید مردم فلسطین زندگی کنند. برافراشتن پرچم فلسطین عملی در حمایت و عدالت برای این مردم است.