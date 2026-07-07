به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، استاندار مازندران با حضور در محور چمازکتی قائم شهر، از روند بررسی و اجرای طرح‌های توسعه‌ای این مسیر بازدید کرد و بر تسریع اجرای راهکار‌های کارشناسی برای کاهش بار ترافیکی، افزایش ایمنی و بهبود تردد شهروندان تأکید کرد.

مهدی یونسی رستمی در این بازدید میدانی، مشکلات ترافیکی محور چمازکتی را مورد بررسی قرار داد و گفت: هدف اصلی اجرای این طرح، کاهش حجم ترافیک، افزایش ایمنی تردد و ارتقای رفاه شهروندان است و تمامی تصمیمات با تکیه بر مطالعات فنی و نگاه علمی اتخاذ خواهد شد.

وی افزود: احداث زیرگذر و اجرای دوربرگردان از گزینه‌های اصلی برای ساماندهی ترافیک این محور است و مقرر شد پس از بررسی‌های تخصصی و نظر کارشناسان حوزه حمل‌ونقل، مناسب‌ترین گزینه برای اجرا انتخاب شود.

استاندار مازندران با تأکید بر رفع مشکلات مزمن ترافیکی در نقاط پرتردد استان، اظهار کرد: اجرای پروژه‌های زیرساختی و توسعه‌ای نقش مهمی در روان‌سازی تردد و افزایش کیفیت خدمات حمل‌ونقل خواهد داشت.

یونسی رستمی همچنین بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، مشاوران فنی و مجموعه‌های مرتبط برای تسریع در مطالعات و آغاز عملیات اجرایی این پروژه تأکید کرد.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت راهبردی آزادراه قائمشهر در مدیریت ترافیک منطقه گفت: این آزادراه از پروژه‌های مهم حوزه حمل‌ونقل استان است که تکمیل آن نقش مؤثری در کاهش بار ترافیکی محور‌های اصلی، تسهیل تردد و افزایش ایمنی راه‌ها خواهد داشت.

استاندار مازندران افزود: با وجود محدودیت‌های اعتباری، تأمین منابع مالی این پروژه با جدیت در حال پیگیری است و برنامه‌ریزی لازم برای تخصیص اعتبارات و تسریع روند اجرایی آن انجام شده تا مردم هرچه زودتر از مزایای این طرح بهره‌مند شوند.

محور چمازکتی قائم شهر از مسیر‌های پرتردد شهرستان به شمار می‌رود که در سال‌های اخیر به دلیل افزایش حجم تردد خودرو‌ها با مشکلات ترافیکی روبه‌رو شده و اجرای طرح‌های توسعه‌ای از جمله احداث زیرگذر و مسیر‌های دسترسی جدید، نقش مهمی در کاهش بار ترافیکی این منطقه خواهد داشت.